Hastadan bıçak parası isteyen doktor tutuklandı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. S.A.E., bir hastasından 7 bin 500 lira ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, hem hastane içinde hem de şehirde büyük bir tepkiye neden oldu.

Bu tür bir suçlamayla karşı karşıya kalan doktor hakkında, hastane yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Konu hakkında detaylı bir inceleme yapılacağı ve gereken yasal işlemlerin titizlikle sürdürüleceği belirtildi.

Bu olay, hastaların ve tıp camiasının güvendiği doktorlar hakkında bu tür iddiaların ortaya atılmasının, toplumsal güvenin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorum'da bir doktorun hastasından ameliyat karşılığında para aldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tutuklama kararı çıktı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı doktor, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan doktor, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın duyulmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü de duruma el attı. Doktor hakkında resmi olarak disiplin soruşturması başlatıldığı duyuruldu.

Doktorun, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirdiği ameliyatın karşılığında hastasından 7 bin 500 lira ücret aldığı öne sürüldü.

Bu tür iddialar, tıp camiasında büyük bir endişe ve tepkiye yol açıyor. Toplumun doktorlara olan güvenini sarsabilecek bu tür olayların soruşturulması, vatandaşların huzur ve güvende hissetmesi açısından büyük önem taşıyor.