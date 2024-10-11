Hasan Can Kaya’dan Mor Çatı'ya destek

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, toplumsal konulardaki duyarlılığını aralıksız sürdürüyor. Hasan Can Kaya, bu hafta kadınları erkek şiddetine karşı koruma amacıyla kurulan kadın sığınağına destek oldu. Kadınlara yönelik artan şiddeti eleştiren ünlü komedyen, Konuşanlar programının 11 Ekim Cuma yayınlanan bölüm çekiminde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na 50 bin TL bağışladı.

Yardımseverlik yönüyle de takdir edilen komedyen Hasan Can Kaya, geçtiğimiz hafta Konuşanlar programının tüm bölüm gelirini vefat eden halası Tezcan Kaya adına kız çocuklarının eğitimine destek için Koruncuk Vakfına bağışlamıştı.