Hasan Can Kaya taburcu oldu!

Evinin bahçesinde futbol oynarken düşüp omuzunu kıran ve ardından başarılı bir cerrahi operasyon geçiren Hasan Can Kaya hastaneden taburcu olarak evinde dinlenmeye başladı.

Hasan Can Kaya taburcu oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-04-2024 10:48

Komedi dünyasının en sevilen sanatçılarından Hasan Can Kaya geçen hafta evinin bahçesinde futbol oynadığı sırada düşmesiyle sakatlık geçirmişti. Yapılan kontrollerde omuzunda kırık olduğu tespit edilen başarılı komedyen, beş saat süren bir cerrahi operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzayan Hasan Can Kaya, dün taburcu oldu. Önemli bir operasyon geçirdiğini, evde dinleneceği bu süreçte ailesine, yakın çevresine ve proje değerlendirmeye zaman ayırma fırsatı bulacağını belirten sanatçı kısa bir süre sonra işlerine kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Yaşadığı talihsiz sakatlanma nedeniyle ertelemek zorunda kaldığı tüm ABD ve Avrupa turnesi gösterileriinn biletleri haftalar öncesinde satılmıştı. Sanatçı, ABD ve Avrupa turnesiyle ilgili belirlenecek yeni takvimi yakın zamanda duyuracaklarını belirtti.

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