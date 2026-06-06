Hasan Can Kaya Dünyaevine Girdi! Amerika'da Duygu Karabaş İle Sürpriz Nikah!

Konuşanlar programıyla Türkiye'de izlenme rekorları kıran ve mizah tarzıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü komedyen Hasan Can Kaya özel hayatında büyük bir sürprize imza attı. Kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutlulukla taçlandıran ünlü isim uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Komedyen Hasan Can Kaya bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Duygu Karabaş ile ABD'de hayatını birleştirdi.

Amerika'da Sürpriz Nikah

İlişkilerini magazin basınından uzakta kendi içlerinde yaşamayı tercih eden çift nikah için de Türkiye'den uzakta bir lokasyon seçti. Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı alan Hasan Can Kaya sevgilisi Duygu Karabaş ile dünyaevine girdi. Kısa bir süre önce dil eğitimi almak amacıyla ABD'ye giden Kaya Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi. Eğitim ve tatil için gidilen Amerika seyahati çiftin hayatlarını birleştirdiği unutulmaz bir ana dönüştü.

Dün Böyle Bir Şey Oldu

Hayranlarına ve takipçilerine büyük bir ters köşe yapan başarılı komedyen evlilik haberini yine kendine has esprili ve rahat tarzıyla sosyal medyadan ilan etti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan 36 yaşındaki komedyen nikah fotoğraflarını "Dün böyle bir şey oldu" notunu düşerek evlendiğini duyurdu. Kaya'nın bu paylaşımı kısa sürede dijital dünyada bomba etkisi yaratarak binlerce tebrik yorumu ve beğeni aldı.

Gösterişsiz Sade Bir Tören

Hasan Can Kaya daha önce evlilik felsefesine dair ipuçları vermiş ve büyük görkemli düğün organizasyonlarına mesafeli olduğunu belirtmişti. Kaya geçtiğimiz günlerde evlilik planlarına dair yaptığı açıklamada "Düğün yapmayacağız sade bir şekilde evlenmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Çift bu açıklamalarının ardından sade bir törenle birlikteliklerini resmiyete dökmüş oldu. Şov dünyasının merkezindeki bir ismin kendi hayatının en özel gününü bu kadar yalın ve gösterişsiz yaşaması takdir topladı. Çiçeği burnunda çifte sosyal medyada tebrik mesajları yağmaya devam ediyor.