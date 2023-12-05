Hasan Can Kaya çekim sırasında Cenk Tosun'u aradı! O anlar gündem oldu

Konuşanlar programı ile tanınan ve son dönemde Çok Aşk filmi ile dikkat çeken Hasan Can Kaya, son bölümde yine seyirciyi güldürdü. Programda, kaza sonucu bacakları sakatlanan bir Beşiktaş taraftarının konuk olduğunu belirten Kaya, "Hangi futbolcunun formasını istiyorsun, ben sana getirteyim?" diye sordu.

Bu soruya gelen cevap ise "Cenk Tosun" oldu. Hemen telefonunu isteyen Hasan Can Kaya, Cenk Tosun'u arayarak durumu anlattı. Komedyen, "Kardeşim, bu saatte rahatsız ettim" dediğinde, Cenk Tosun ise "Ne rahatsızlığı abi, sen arayınca seviniyorum ben" yanıtını verdi.

Cenk Tosun, konuğun forma isteğini duyunca hemen "Forman olmuş bil" dedi. Hasan Can Kaya ise espriyle karışık olarak, "Oğlum, bari eşofman takımı da ekle a.k... Sadece formayla değil" dedi. Ünlü futbolcu, hemen "Tamam" yanıtını verdi.





HASAN CAN KAYA'DAN BOMBA YANIT

Cenk Tosun Fatih adlı konuğun birinci mi olduğunu sorunca Hasan Can Kaya yine bombayı patlattı:

"Beşiktaş gibi diyelim, Beşiktaş'ın şu anki hali gibi... Beşiktaş büyük bir takım sonra taraftarlar s... beni."