Hasan Can Kaya Bekarlığa Veda Ediyor! Ünlü Komedyen Ressam Sevgilisiyle Nişanlanıyor

Hasan Can Kaya evleniyor mu? Hasan Can Kaya'nın sevgilisi Duygu Karabaş kimdir? Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın 29 Mart'ta Ortaköy Feriye'de gerçekleşecek nişan töreni ve özel hayatına dair son dakika gelişmeleri haberimizde...

Yayın Tarihi : 11-03-2026 13:56

"Konuşanlar" programıyla fenomenleşen ve Türkiye'nin en çok izlenen komedyenleri arasında yer alan Hasan Can Kaya, özel hayatındaki sessizliğini bozuyor. Kariyeri boyunca özel yaşamını kameralardan uzak tutan Kaya, uzun süredir aşk yaşadığı ressam Duygu Karabaş ile evlilik yolunda ilk adımı atıyor.

 Nişan Tarihi ve Mekan Belli Oldu

Posta gazetesinden Tolga Bozduman'ın haberine göre; ünlü komedyen ve sevgilisi Duygu Karabaş, ilişkilerini resmiyete dökmek için hazırlıklara başladı. İşte o özel günün detayları:

  • Tarih: 29 Mart 2026

  • Mekan: Ortaköy, Feriye

  • Konsept: Aile üyeleri ve en yakın dostların katılacağı oldukça sade ve özel bir tören.

Gizemli Sevgili: Ressam Duygu Karabaş

Hasan Can Kaya'nın kalbini çalan ismin, sanat dünyasında başarılı çalışmalarıyla tanınan ressam Duygu Karabaş olduğu öğrenildi. Çiftin, bu özel birlikteliği uzun süredir büyük bir gizlilikle yürüttüğü ve basına yansımaması için yoğun çaba sarf ettiği konuşuluyor.

