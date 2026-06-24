Harbiye’de Şok Sözler! Göksel Aşk Acısını Anlattı

Göksel Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde hem şarkılarıyla hem sahne öncesi yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarıyla sohbet eden sanatçı yeni albüm heyecanını ve özel hayatına dair samimi düşüncelerini paylaştı.

Konser öncesi oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Göksel her sahnesine ayrı bir özen gösterdiğini ifade etti. Yeni albümünden şarkıları da bu özel gecede seslendireceğini belirten sanatçı sahneye her zaman büyük bir hazırlıkla çıktığını anlattı. Bir yandan da o gün biraz rahatsız olduğunu ama sahneye çıkınca enerjisinin yerine geldiğini söylemesi dikkat çekti.

Sahne Öncesi Samimi Anlar

Göksel konser öncesinde kendini pek iyi hissetmediğini ama aldığı serum sonrası toparlandığını dile getirdi. Buna rağmen sahneye çıktığında hem moralinin hem enerjisinin yükseldiğini söyleyerek müziğin kendisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sahne kostümüyle ilgili yaptığı esprili yorumlar da geceye ayrı bir renk kattı. “Yalnız Kuş” kostümüyle sahneye çıkacağını söyleyen sanatçı sahne öncesi aşk acısı konularına girmemek gerektiğini de esprili bir dille ifade etti. Bu sözler hem basın mensuplarını hem hayranlarını gülümsetti.

Günümüz İlişkileri Hakkında Dikkat Çeken Yorumlar

Göksel’in en çok konuşulan açıklamalarından biri de günümüz ilişkileri hakkındaki sözleri oldu. Modern ilişkilerin oldukça zor olduğunu düşündüğünü söyleyen sanatçı insanların artık daha karmaşık bağlar kurduğunu ifade etti. Kendisi ise daha eski usul tanışma ve ilişki kurma şeklini tercih ettiğini anlattı.

Aşk ve iş hayatını bir arada yürütmenin kendisi için her zaman kolay olmadığını da dile getiren Göksel bu konuda geçmişte zorlandığını söyledi. Bu açıklamaları sahne hayatıyla özel yaşamının ne kadar iç içe geçtiğini gösterdi.

Aşk Acıları Hâlâ Hafızasında

Göksel’in en dikkat çeken cümlelerinden biri ise “Unutamadığım birçok aşk acısı var” ifadesi oldu. Bu sözleriyle geçmiş ilişkilerinde yaşadığı duygusal deneyimlerin hâlâ etkisini taşıdığını açıkça dile getirdi.

Şarkı yazma sürecinde de bu duyguların önemli bir yer tuttuğunu söyleyen sanatçı yaşadığı aşk acılarının müziğine ilham verdiğini belirtti. Bu açıklama onun şarkılarındaki duygusal derinliği de bir kez daha hatırlattı.

Konser Gecesinde Renkli Anlar

Göksel’in konserini izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı. Gece boyunca hem sahnedeki performans hem kulis öncesi açıklamalar dikkat çekti. Konser genel olarak oldukça enerjik ve duygusal anlara sahne oldu.

Sanatçının içten açıklamaları ve sahnedeki güçlü performansı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Harbiye gecesi, Göksel’in hem müziği hem samimi tavırlarıyla hafızalarda yer eden bir konser olarak kayıtlara geçti.