Harbiye’de Megastar Rüzgarı: Afra Saraçoğlu Çocukluk Aşkıyla Buluştu!

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’ndaki konser maratonunun 7. gününde de binlerce hayranını coşturmaya devam etti. Gecenin en dikkat çeken konuğu ise, A.B.İ dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu oldu.

"Benim Çocukluğumun Aşkı"

Konser alanına girerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, heyecanını gizleyemedi. İlk kez bir Tarkan konserine geldiğini belirten Saraçoğlu, samimi açıklamalarda bulundu:

Büyük Heyecan: "İlk defa Tarkan konserine geldim, çok heyecanlıyım. Bütün enerjimi atmaya geldim."

İtiraf Gibi Sözler: Tarkan’a olan hayranlığını dile getiren oyuncu, Megastar için "Benim çocukluğumun aşkı" ifadesini kullandı.

Set Yorgunluğunu Tarkan’la Attı

Yoğun dizi çekimleri ve reklam projeleri arasında kısa bir mola veren Afra Saraçoğlu, gece boyunca Tarkan’ın hit şarkılarına eşlik etti. Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan oyuncu, Megastar’ın sahne şovlarına tam not verdi.