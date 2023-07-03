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Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı

Yaz boyunca Türkiye’nin dört bir yanındaki müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Kenan Doğulu, sezonun heyecan dolu ilk Harbiye konseriyle sevenleriyle buluştu.

Harbiye'de Kenan Doğulu rüzgarı
Yayın Tarihi : 2023-07-03 12:57

Müzik dünyasının yıldızı Kenan Doğulu, yaz konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Doğulu, 2 Temmuz Pazar akşamı her yıl heyecanla beklenen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sezonun ilk konseriyle sevenleriyle buluştu. Müzikseverler,  konserde Doğulu’nun sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Eğlence dolu geceyi Harbiye’nin büyüleyici atmosferinde Bumaya ve Hezarfen ile başlatan sanatçı, aralarında son yıllarda ses getiren Yaramızda Kalsın, Yosun ve Vay Be’nin de yer aldığı geniş seçkisiyle unutulmaz biz geceye imza attı.

Tüm konserlerinde heyecanla beklenen etkileyici sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Doğulu, gecenin enerjisini doruğa çıkardı. Sevenlerinin isteği üzerine bis yapan müzisyen, Olmaz ve Aşk ile Yap parçalarını seslendirerek geceyi sonlandırdı.

Performansının yanı sıra göz alıcı sahne kıyafetleriyle görsel bir şölen yaşatan Kenan Doğulu, Harbiye’de Maison Generation tasarımlarıyla sahne aldı.

Öte yandan Kenan Doğulu'yu izlemeye gelenler arasında Engin Hepileri- Beyza Şekerci, Siren Ertan- Ersin Kayalar, Birand Tunca-Karen Silva Moura, Zeynep Aslan-Mina Türel-Cenan Gençer- Saffet Emre Tonguç gibi ünlü isimlerde vardı.

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