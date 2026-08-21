Harbiye'de Aşk Rüzgarı! İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin'den Evlilik İtirafı

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Harbiye'de Edis konserinde görüntülendi. Çift evlilik sorularına "Net tarih vermeyelim ama inşallah" yanıtını verdi.

Harbiye'de Aşk Rüzgarı! İlayda Alişan Ve Oğulcan Engin'den Evlilik İtirafı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 10:02

Magazin dünyasının en uyumlu ve gözde çiftleri arasında yer alan güzel oyuncu İlayda Alişan ile iş insanı Oğulcan Engin geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen Edis konseri öncesinde objektiflere takıldı. El ele konser alanına gelen ünlü çift hem yakın dostları Edis'e destek verdi hem de basın mensuplarının ilişki ve kariyer süreçlerine dair merak edilen sorularını içtenlikle yanıtladı.

"Edis Bizim İçin Çok Değerli Her Yıl Yerimizi Alıyoruz"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İlayda Alişan, Edis konserlerini hiç kaçırmadıklarını vurgulayarak "Her yıl mutlaka geliyoruz. Edis çok sevdiğimiz bizim için son derece özel bir arkadaşımız. Yine yerimizi aldık, bol bol eğlenip şarkılarına eşlik edeceğiz" dedi. Sevgilisine katılan Oğulcan Engin ise "Edis bizim için gerçekten çok değerli. Harbiye performanslarını kaçırmamaya çalışıyoruz. Zaten evimize de çok yakın sanki komşuya misafirliğe gidiyormuşuz gibi pratik oluyor" diyerek espri yaptı.

İlayda Alişan'dan Yeni Proje Müjdesi: "Sıcak Bir Aile Komedisi Geliyor"

Uzun bir aradan sonra yoğun bir set temposuna girdiğini müjdeleyen başarılı oyuncu İlayda Alişan, ekranlara döneceği yeni projesinin heyecanını paylaştı. Çalışma temposunun yoğunluğundan bahseden güzel oyuncu "Uzun zamandır böyle keyifli bir projede yer almamıştım. Ekranlarda uzun süredir eksikliği hissedilen içimizi ısıtacak çok sıcak bir aile komedisiyle geliyoruz. Neredeyse her gün setteyim, tatlı bir yorgunluk yaşıyorum ama ortaya çıkacak sonucun harika olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Tuzlu Kahve Sorusuna Gülümseten Yanıt: "İnşallah!"

İlişkilerinde uzun süredir mutlu bir grafik çizen çifte muhabirlerin "Ne zaman tuzlu kahve içeceğiz evlilik yakın mı?" sorusu üzerine neşeli anlar yaşandı. Soruyu kahkahalarla karşılayan ikiliden Oğulcan Engin "Kısmet diyelim... Şimdi net bir tarih verip bağlamak istemeyiz ama inşallah diyelim" yanıtını verdi. İlayda Alişan da tebessüm ederek sevgilisinin sözlerini onayladı ve evlilik yolunda yeşil ışık yaktı.

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