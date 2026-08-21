Bodrum Cennet Koyu’nda Yıldızlar Geçidi! Ünlü Oyuncular Denizde Şov Yaptı

Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Celil Nalçakan Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi. Rıza Kocaoğlu'nun taklası olay oldu

Bodrum Cennet Koyu’nda Yıldızlar Geçidi! Ünlü Oyuncular Denizde Şov Yaptı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-08-2026 09:52

Türk televizyon ve sinema dünyasının en yetenekli, usta ve yakın dostluklarıyla bilinen sevilen aktörleri yaz sezonunun tadını muhteşem bir tatil rotasıyla çıkarmaya devam ediyor. Rol aldıkları başarılı projelerle geniş kitlelerin beğenisini kazanan Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Celil Nalçakan, tatil tercihlerini yine Ege'nin incisi Bodrum'dan yana kullandı. Muğla'nın eşsiz doğasıyla bilinen popüler lokasyonu Cennet Koyu'nda bir araya gelen ünlü oyuncu grubu sergiledikleri neşeli ve enerjik görüntülerle yaza damga vurdu.

İskelede Dost Sohbeti Ve Ege'nin Serin Suları

Gündüz saatlerinde Cennet Koyu'ndaki özel bir tesisin iskelesinde buluşan oyuncu dostlar şezlonglarda uzun uzun sohbet ederek sezonun yorgunluğunu attı. Kahkahaların eksik olmadığı koyu sohbetin ardından Bodrum'un kavurucu sıcağından bunalan ünlü isimler serinlemek için çözümü kendilerini Ege'nin berrak sularına bırakmakta buldu. Birbirleriyle şakalaşarak denize girme yarışı başlatan ekip çevredeki tatilcilerin de ilgi odağı oldu.

Rıza Kocaoğlu'ndan İskelede Artistik Takla Şovu

Denize girerken adeta çocuksu bir heyecan yaşayan gruptan Rıza Kocaoğlu yaptığı artistik atlayışla günün yıldızı haline geldi. İskelenin ucundan denize doğru attığı kusursuz taklayla sudan çıkan Kocaoğlu iskelede kendisini izleyen yakın arkadaşları Erkan Kolçak Köstendil, Celil Nalçakan ve Kadir Çermik'ten büyük alkış topladı.

Kocaoğlu'nun hemen ardından kendisini serin sulara bırakan Erkan Kolçak Köstendil de arkadaşına eşlik etti. Denizde uzun süre yüzüp şakalaşan aktör grubunun renkli enerjik ve samimi anları objektiflere kare kare yansıdı.

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