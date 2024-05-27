Hapishanede kendine zarar verip hastanelik olan Bahar Candan'ın son durumu

Nihal Candan'ın 37 kiloya düşmesinin ardından kardeşi Bahar Candan cezaevinde yalnız kaldı. Ablasının tahliyesinden birkaç gün sonra cezaevinde kendine zarar verdiği iddia edilen sosyal medya fenomeni Bahar Candan, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

Hapishanede kendine zarar verip hastanelik olan Bahar Candan'ın son durumu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-05-2024 17:38

"Suç örgütüne üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından 14 yıldan 44 yıla kadar hapsi istenen Alisya Bahar Candan, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde zor günler geçiriyor. Cezaevinde ablası Nihal Candan ile kalan Bahar Candan'ın durumu, ablasının sağlık sorunları nedeniyle daha da kötüleşti. Nihal Candan, 37 kiloya kadar düşerek ciddi bir sağlık sorunu yaşadı ve bu nedenle tahliye edildi.

Bu olayın hemen ardından Bahar Candan'dan da endişe verici bir haber geldi. 24 Mayıs'ta Marmara Cezaevi'nden Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Candan'ın, kendisine zarar verdiği iddia edildi. Skandal paylaşımlarıyla tanınan Bahar Candan'ın sağlık durumu merak konusu oldu.

Son gelen bilgilere göre, Bahar Candan hastanede tedavi gördükten sonra tekrar cezaevine götürüldü.

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