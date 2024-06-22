Hande Subaşı ve Alican Ulusoy Türkbükü'nde Tatilde

Ünlü oyuncu Hande Subaşı ve uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Alican Ulusoy, tatil sezonunu Türkbükü'nde açtı. Çift, güneşin ve denizin keyfini çıkarmak için ünlü tatil beldesini tercih etti.

Türkbükü'nde Rahatlama Anları

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy, Türkbükü'nde bir plajda görüntülendi. Şezlonglarda güneşlenirken sohbet eden çift, sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcaktan bunalan Hande Subaşı, siyah bikinisiyle denize girmeyi tercih etti. Bir süre denizde yüzerek serinleyen Subaşı, ardından duş alıp kurulanmak için şezlonguna geri döndü.

Alican Ulusoy Denizden Uzak Durdu

Sevgilisi Hande Subaşı'nın aksine, Alican Ulusoy denize girmedi. Tişörtünü üzerinden çıkarmayan Ulusoy, tüm gün şezlongda güneşlenmeyi tercih etti. Çiftin tatil keyfi, plajdaki diğer tatilcilerin de dikkatini çekti.

Hande Subaşı ve Alican Ulusoy'un bu huzurlu anları, yaz sezonunda ünlülerin favori tatil destinasyonlarından biri olan Türkbükü'nün ne kadar popüler olduğunu bir kez daha gösterdi.