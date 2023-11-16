Hande Subaşı: Çocuk sahibi olma planım yok

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Hande Subaşı, alışveriş yaptığı sırada köpeğiyle birlikte objektiflere poz verdi ve muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Bazı görüşmeler yapıyorum ama henüz anlaşma aşamasına gelmediğim bir proje yok. Ekranları özledim. Yoğun çalışınca şikayetçi oluyorsun ama bir iş olmayınca da özlüyorum. Malesef öyle bir sektör" dedi.

Köpeği hakkında gelen sorulara cevap veren Subaşı, "Çocuk gibiler, yıllardır alıştım artık ama çocuk sahibi olmak kadar zor değil. Bir çocuğa bakacağıma 10 tane köpeğe bakabilirim. Etrafımda gördüklerim ve dinlediklerim çocuk olayına biraz mesafeli yaklaşmama neden oldu. Bir de genç yaşlarda cesaret edilebilecek bir şey bence. Yaş aldıkça insanın aklı başına geliyor. Büyük konuşmak istemiyorum ama çocuk planım yok hayatımda" şeklinde konuştu.

Muhabirlerin, "Estetiğin oyuncuların performansını etkilediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Subaşı, "Tabii ki etkiliyor, dozu çok önemli. Ben insanın çok fazla kendisini değiştirmesinden yana değilim. Çok keskin konuşmak istemem ama ben de izleyici olarak ekranda izlediğimde çok rahatsız edici bulabiliyorum. Sonuçta mimik, sima ve doğallığı yok ediyor estetik. Zaten anlaşılıyor. Samimiyeti ortadan kaldırıyor. Herkes aynı yüz hatlarına sahip, özellikle genç nesilde bunu çok fazla görüyorum, tek tipleşme üzücü bir durum. Kusurlu bir kadını gördüğümde çok hoşuma gidiyor" şeklinde cevap verdi.

Oyuncu, genellikle düzgün ve iyi kadın rollerinde oynadığını belirterek, "Üzerinize yapışınca ters köşe karakterleri oynama şansınız çok olmuyor. Daha çok alışık olduğunuz rolleri oynamanız isteniyor. Şahsen ben kötü bir karakteri oynamak isterim. Bir de şarkı söylemeyi çok sevdiğim için bir şarkıcının hayatının anlatıldığı bir projede yer almak isterim" dedi.