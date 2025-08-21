Hande Soral ve İsmail Demirci’nin Bodrum Tatili

Ünlü oyuncu Hande Soral, eşi İsmail Demirci ile birlikte yaz tatilini Bodrum Yalıkavak’ta geçiriyor. Çift, sıcak havanın keyfini çıkarırken objektiflere yansıdı. Gün boyu güneşlenen ikili, denize girmeyi tercih etmedi.

Yalıkavak’ta Sade Tatil

Yoğun iş temposundan uzaklaşan Hande Soral ve İsmail Demirci, Bodrum’un gözde tatil beldesi Yalıkavak’ta sakin bir gün geçirdi. Doğallıklarıyla dikkat çeken çift, kalabalıktan uzak bir plajda güneşin tadını çıkardı. Gündelik halleriyle objektiflere takılan ikili, samimi tavırlarıyla beğeni topladı.

Gün Boyu Güneş Keyfi

Çift, tüm gününü plajda güneşlenerek geçirdi. Denize girmemeyi tercih eden Hande Soral ve eşi, tatilin huzurlu atmosferinde rahatladı. Zaman zaman sohbet eden ve kahkahalar atan ikili, mutlu halleriyle çevredeki tatilcilerin de ilgisini çekti.