Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?

Yaklaşık üç yıla yakın süren ilişkilerini bu yaz sessiz sedasız sonlandıran oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın ayrılığı magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Erçel hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Güvensizlik Nedeniyle Ayrılmıştı

Ayrılığın ilk işareti, Hande Erçel'in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan çift fotoğraflarını kaldırmasıyla gelmişti. Daha önce, Erçel'in ilişkide güvensizlik hissetmesi nedeniyle yavaşça geri çekilerek ayrılık kararını aldığı öne sürülmüştü.

Yeni Aşk İddiası: 45 Yaşındaki Yapımcı

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Hande Erçel hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Üstündağ'a göre, ünlü oyuncu yaklaşık bir aydır tanınmış, 45 yaşındaki bir yapımcıyla aşk yaşıyor.

Üstündağ, bu yeni ilişkinin detaylarına dair şu bilgileri de ekledi:

İkilinin birlikte Londra'ya seyahat ettiği.

Hande Erçel ve yapımcı arasında 13 yaş fark bulunduğu.

Bu yeni söylenti, Hande Erçel'in özel hayatını bir kez daha magazin gündeminin zirvesine taşıdı.