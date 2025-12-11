Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?

Hakan Sabancı ile ilişkisi biten Hande Erçel hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Erçel'in 45 yaşındaki bir yapımcıyla 1 aydır aşk yaşadığını ve birlikte Londra'ya seyahat ettiklerini ileri sürdü.

Hande Erçel'in Yeni Aşk İddiası Gündemde: Hakan Sabancı'dan Ayrılan Oyuncu, Kendisinden 13 Yaş Büyük Yapımcıyla Mı Birlikte?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2025 17:01

Yaklaşık üç yıla yakın süren ilişkilerini bu yaz sessiz sedasız sonlandıran oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın ayrılığı magazin gündemini meşgul etmeye devam ederken, Erçel hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı.

Güvensizlik Nedeniyle Ayrılmıştı

Ayrılığın ilk işareti, Hande Erçel'in Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan çift fotoğraflarını kaldırmasıyla gelmişti. Daha önce, Erçel'in ilişkide güvensizlik hissetmesi nedeniyle yavaşça geri çekilerek ayrılık kararını aldığı öne sürülmüştü.

Yeni Aşk İddiası: 45 Yaşındaki Yapımcı

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ, Hande Erçel hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya attı. Üstündağ'a göre, ünlü oyuncu yaklaşık bir aydır tanınmış, 45 yaşındaki bir yapımcıyla aşk yaşıyor.

Üstündağ, bu yeni ilişkinin detaylarına dair şu bilgileri de ekledi:

  • İkilinin birlikte Londra'ya seyahat ettiği.

  • Hande Erçel ve yapımcı arasında 13 yaş fark bulunduğu.

Bu yeni söylenti, Hande Erçel'in özel hayatını bir kez daha magazin gündeminin zirvesine taşıdı.

Benzer Haberler
Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı: Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı: "Zaman Zaman Beceremiyorum"
Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı! Pınar Altuğ'dan Katıldığı Davette Olay Yaratan Tercih: Derin Göğüs Dekolteli Kıyafetiyle Tüm Bakışları Topladı!
Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: Cemal Can Canseven’den Yıllar Sonra Gelen Survivor İtirafı: "Elenmek İçin Plan Yaptım, Annemlere 'Beni Desteklemeyin' Dedim!"
Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti! Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar'dan Samimi Anlar: Oyuncunun Sevgilisine Yaptığı Jestler Dikkat Çekti!
İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu İddialı Tarzını Bıraktı: Nesrin Cavadzade'nin Boğazlı Beyaz Elbisesi Sosyal Medyada Gündem Oldu
Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti! Hadise’den Siyah Elbiseli Şık Paylaşım: Sırtındaki Gizemli Dövme Dikkat Çekti!
ÇOK OKUNANLAR
Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!
  • 06-12-2025 17:15

Tolga Sarıtaş Babalığı Sevdi: Oğlu Ali İle İlk Paylaşımını Yaptı!

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı
  • 05-12-2025 10:00

Asker olmak için gün sayıyordu: Cemal Can’ın son hali şaşırttı

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?