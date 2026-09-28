Hande Erçel'in Yatağın Üzerine Öylece Bıraktığı Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!

Milano dönüşü sakin bir karesini paylaşan Hande Erçel'in yatağın üzerine öylece bıraktığı minik çantasının fiyatı yaklaşık 190 bin TL çıktı.

Hande Erçel'in Yatağın Üzerine Öylece Bıraktığı Çantanın Fiyatı Dudak Uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 18:08

Sosyal medya paylaşımları, stili ve yer aldığı uluslararası projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Hande Erçel bu kez gardırobundaki lüks bir detayla magazin gündemine oturdu. Son olarak Milano'daki ihtişamlı Vogue World macerasıyla konuşulan ünlü isim bu kez oldukça sakin ve doğal bir karesini takipçileriyle paylaştı. Ancak manzaralı odasından paylaştığı fotoğrafın köşesinde yatağın üzerine öylece bırakılan o küçücük çanta kesenin ağzının ne kadar açıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Moda Dünyasının Kalbinden Ev Hallerine

Geçtiğimiz günlerde Vogue Türkiye'nin özel davetlisi olarak Jennifer Lopez, Dakota Johnson ve Cara Delevingne gibi dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte Vogue World 2026 için Milano'da boy gösteren Hande Erçel beyaz tül ve korse detaylı iddialı tarzıyla uzun süre konuşulmuştu. Dünyaca ünlü markaların yakın markajındaki başarılı oyuncu yoğun geçen modafashion günlerinin ardından bu kez evinden daha dingin bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Paylaştığı manzaralı odasında neşeli halleriyle dikkat çeken Erçel'in fotoğrafına bakanların gözü yatağın üzerinde adeta sıradan bir eşya gibi öylece bırakılmış minik bir çantaya takıldı. Söz konusu Hande Erçel'in gardırobu olunca o köşedeki küçük detayın etiketinin de pek "küçük" olmayacağını bilenler yanılmadı.

Binlerce Cam Boncuk ve Payetle İşlenen Tasarımın Fiyatı Şoke Etti

Fotoğraftaki parça lüks giyim devi Fendi'nin ikonik Baguette modelinin özel işlemeli denim versiyonu çıktı. İlk bakışta spor bir kot çanta gibi duran modelin detaylarına inildiğinde üzerindeki el emeği dikkat çekiyor. Açık mavi denim kumaş üzerine tam 6.300'den fazla cam boncuk ve farklı boyutlarda payetler kullanılarak hazırlanan çanta ikonik ön tokası ve çıkarılabilir deri sapıyla öne çıkıyor.

Ancak çantanın tasarımından çok asıl konuşulan detayı tabii ki fiyatı oldu. Hande Erçel'in yatağın köşesine öylece fırlatıp attığı o minik tasarımın fiyatının yaklaşık 190 bin TL olduğu öğrenildi. Ünlü oyuncunun kazançları ve marka yüzü olduğu devasa iş birlikleri göz önüne alındığında bu rakam şaşırtıcı gelmese sosyal medya kullanıcıları "Biz olsak üstüne yatardık o öylece bırakmış" esprileri yapmadan geçemedi.

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