Hande Erçel'in 'teşekkür' videosu gündem oldu!

Paris'te bir etkinliğe katılan Hande Erçel tarzı ve kıyafetiyle konuşulmayı başarmıştı. Oyuncu etkinliğin ardından yurda döndü. Evinde kanepesine uzandı ve bir şeyler atıştırırken kendini kayda aldı. Bu videoyu Instagram'dan paylaşan Erçel, altına ise şöyle yazdı: "Teşekkürler Paris."

Hande Erçel'in 'teşekkür' videosu gündem oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-03-2024 18:12

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte sergilediği tarzı ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Paris'te gerçekleşen etkinlikten sonra ülkeye dönen Erçel, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

Evine döndükten sonra rahat bir şekilde kanepesine uzanan Hande Erçel, bir şeyler atıştırırken kendini videoya çekti. Bu kısa videoyu Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, altına ise "Teşekkürler Paris" notunu düştü.

Hande Erçel'in bu sade ve samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

 

Benzer Haberler
Merve Boluğur takipçilerine sordu: Nasıl olmuş? Merve Boluğur takipçilerine sordu: Nasıl olmuş?
Akbank kredi kartı ödemelerini ödeyemeyenlere müjde verdi! Akbank kart borcunuza 60.000 TL kredi verecek Akbank kredi kartı ödemelerini ödeyemeyenlere müjde verdi! Akbank kart borcunuza 60.000 TL kredi verecek
Emekliye müjde: Mart ayında 500.000 TL ödeme! Emekliye müjde: Mart ayında 500.000 TL ödeme!
Yapı kredi bankası hesabı olanlar uyarı geldi! Bankadan 4 gün içinde işlem yaparak ödeme alın! Yapı kredi bankası hesabı olanlar uyarı geldi! Bankadan 4 gün içinde işlem yaparak ödeme alın!
Cüzdanında Akbank Kartı Olanlar Dikkat! Banka Sizlerin IBAN Numarasına 99.000 TL Attı! Cüzdanında Akbank Kartı Olanlar Dikkat! Banka Sizlerin IBAN Numarasına 99.000 TL Attı!
3 gün içinde başvuru yapanlara, Denizbank 70000 TL ödeme yapacak! 3 gün içinde başvuru yapanlara, Denizbank 70000 TL ödeme yapacak!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu
  • 29-02-2024 12:23

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü:
  • 02-03-2024 10:15

Fatih Ürek 'photoshop'u abarttı, sosyal medyanın diline düştü: "Gıybetsiz olmaz"

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim
  • 27-02-2024 13:00

Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!
  • 29-02-2024 13:33

Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!

Hazal Kaya,
  • 29-02-2024 13:42

Hazal Kaya, "Mecnun'unuzu buldunuz mu?" sorusuna bakın nasıl yanıt verdi?