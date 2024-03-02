Hande Erçel'in 'teşekkür' videosu gündem oldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte sergilediği tarzı ve kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Paris'te gerçekleşen etkinlikten sonra ülkeye dönen Erçel, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla yeniden gündeme oturdu.

Evine döndükten sonra rahat bir şekilde kanepesine uzanan Hande Erçel, bir şeyler atıştırırken kendini videoya çekti. Bu kısa videoyu Instagram hesabından paylaşan ünlü oyuncu, altına ise "Teşekkürler Paris" notunu düştü.

Hande Erçel'in bu sade ve samimi paylaşımı, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.



