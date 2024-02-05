Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!

Hande Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile bir yıldır süren aşkını sosyal medya hesabından paylaştı. İngiltere'de çekilen fotoğraflarını ardı ardına paylaşan ünlü isim, bu kareleriyle 1 milyondan fazla beğeni topladı. Ancak, tarzının bir bedeli olduğu da ortaya çıktı.

Hande Erçel'in tarzının bedeli dudak uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 09:47

Londra'da çekilen fotoğraflarını ardı ardına paylaşan ünlü isim, tarzıyla kısa sürede 1.2 milyon beğeni topladı. Takipçileri, güzel oyuncuya yönelik "Top model", "Tarz denince akla gelen Hande Erçel" ve "Bu ne güzellik ya?" gibi 6 binden fazla yorumda bulundu.

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu paylaşımının ardından, giydiği kıyafetlerin fiyatı da dikkat çekti.

'Wildest Fashion' adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; ünlü bir markanın 39 bin 438 TL değerindeki botlarını giyen güzel oyuncunun trençkotu 109 bin 431 TL, yeleği 18 bin 544 TL, eteği bin 275 TL, ve şapkası ise 550 TL.

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