Hande Erçel’in Son Paylaşımı Dakikalar İçinde Etkileşim Rekoru Kırdı!

Hande Erçel, kişisel hesabından yayınladığı yeni karelerle dikkat çekti. Siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen oyuncunun formda görüntüsüne beğeni yağdı.

Hande Erçel’in Son Paylaşımı Dakikalar İçinde Etkileşim Rekoru Kırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 20:14

Ekranların popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel magazin dünyasında kendisinden en çok söz ettiren isimlerin başında. Her fırsatta gündelik yaşamını sosyal medyada paylaşan güzel oyuncu bu kez takipçilerinin karşısına oldukça iddialı fotoğraflarla çıktı. Instagram’da tam 31,9 milyon takipçisi bulunan ünlü isim profilinde yer verdiği son fotoğraflarla beğeni yağmuruna tutuldu.

Siyah Elbisesiyle Objektif Karşısına Geçti

Kişisel sosyal medya hesabını son derece aktif şekilde kullanan ve attığı her adımla manşetleri süsleyen Erçel bu defa baştan aşağı siyahlar içindeki tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. Zarafeti ve şıklığı bir arada barındıran siyah renkli elbisesiyle kamera karşısına geçen başarılı oyuncu peş peşe yayınladığı fotoğraflarla göz kamaştırdı. Oyuncunun hayranları paylaşımı kısa sürede etkileşim yağmuruna tuttu.

Formda ve Fit Görüntüsü Dikkat Çekti

Güzel oyuncunun paylaştığı son karelerde sosyal medya kullanıcılarının odağı haline gelen detay Erçel'in son derece formda ve fit olan görüntüsü oldu. Düzenli olarak spor yaptığı ve sağlıklı beslenme programlarına sadık kaldığı bilinen ünlü ismin disiplinli yaşam tarzı fotoğraflarına da yansıdı. Siyah elbisenin asaletini taşıyan Hande Erçel çabasız şıklığın nasıl yakalanacağını bir kez daha gözler önüne serdi.

Dakikalar İçinde Yorum Yağmuru Başladı

Siyah elbiseli karelerin ardından gönderinin altı yorumlarla dolup taştı. Erçel'in paylaşımı Türk hayranlarının yanı sıra yabancı hayranlarından da övgü dolu yorumlar aldı. Birçok sosyal medya kullanıcısı güzel oyuncunun kıyafet seçiminin kendisine ne kadar çok yakıştığını belirten ifadeler kullandı. İş temposunun yoğunluğuna rağmen formunu korumayı başaran ünlü oyuncu moda dünyasında da yakından takip edilecek gibi görünüyor.

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