Hande Erçel'in şıklığının bedeli ortaya çıktı!

Başarılı oyuncu Hande Erçel, New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’na katılarak güzelliği ve zarafetiyle gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Yırtmaçlı beyaz elbisesiyle göz kamaştıran Erçel, bu şık görünümüyle ödül aldığı gecede adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncunun tercih ettiği beyaz elbisenin fiyatının yaklaşık 200 bin TL olduğu öğrenildi. Zarafeti ve şıklığıyla beğeni toplayan Hande Erçel, uluslararası etkinliklerdeki başarılarıyla da Türk hayranlarını gururlandırmaya devam ediyor.