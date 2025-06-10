Hande Erçel’in Roland Garros Stili Servet Değerinde! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Hande Erçel’in Roland Garros kombini tam 447 bin TL değerinde! Tribünde giydiği parça parça kıyafetlerin fiyatı gündem oldu.

Hande Erçel’in Roland Garros Stili Servet Değerinde! Fiyatı Dudak Uçuklattı
SOSYETE
Yayın Tarihi : 10-06-2025 13:31

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Roland Garros finalini tribünden izledi. Ünlü oyuncunun şıklığı kadar, kombinine ödediği yüksek bedel de büyük yankı uyandırdı.

Tribünde Şıklık Yarışı

İtalyan Jannik Sinner ve İspanyol Carlos Alcaraz, 8 Haziran’da Paris’te Roland Garros finalinde karşı karşıya geldi. Tam 5 saat 29 dakika süren ve tarihe geçen finalin kazananı Carlos Alcaraz oldu.

Maçı tribünden izleyen ünlü çift Hande Erçel ve Hakan Sabancı, maç boyunca oldukça keyifli anlar yaşadı. O anları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmediler.

Hande Erçel’in Kombini Dudak Uçuklattı

Spor etkinliğine şıklık katan Hande Erçel’in kıyafet tercihleri kısa sürede moda tutkunlarının radarına girdi. Güzel oyuncunun Roland Garros kombini, toplamda tam 9 bin 969 Euro (yaklaşık 447 bin TL) değerindeydi.

İşte kombinin detaylı maliyeti:

  • Çanta: 3.600 Euro

  • Küpe: 3.100 Euro

  • Sweatshirt: 1.050 Euro

  • Ayakkabı: 850 Euro

  • Kemer: 762 Euro

  • Etek: 415 Euro

  • Gözlük: 189 Euro

  • Çorap: 3 Euro

Paris Stili Gündem Yarattı

Her daim tarzıyla beğeni toplayan Hande Erçel, bu kez de Paris sokaklarının ve Roland Garros tribünlerinin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Milyonların konuştuğu kombiniyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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