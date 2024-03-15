Hande Erçel’in Paris tarzı mı, Serenay Sarıkaya’nın Seul tarzı mı?

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya, uluslararası arenada da tarzlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak, Hande Erçel'in Paris'teki bir etkinliğe, Serenay Sarıkaya'nın ise Seul'deki bir davete katılması, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İkilinin şık ve zarif görünümleri, moda tutkunlarının dikkatini çekti ve "Hande Erçel'in Paris tarzı mı, yoksa Serenay Sarıkaya'nın Seul tarzı mı?" gibi karşılaştırmaların yapılmasına neden oldu.

Hande Erçel, Paris'in romantik atmosferine uygun olarak, zarif ve sofistike bir tarzı tercih etti. Siyah bir elbiseyle ve minimal aksesuarlarla şıklığına şıklık katan Erçel, Fransız modasının özünü yansıttı.

Diğer yandan, Serenay Sarıkaya, Seul'deki davette kendi benzersiz tarzını ortaya koydu. Cesur tercihleriyle dikkat çeken Sarıkaya, modern ve iddialı bir görünüm sergiledi.