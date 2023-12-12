Hande Erçel'in leopar tarzı gündem oldu: Zayıflığı endişelendirdi

Ünlü oyuncu Hande Erçel, vücudunu saran leopar desenli elbisesiyle gündeme geldi.

Zayıf görüntüsü, hayranlarını endişelendirdi. Erçel'in leopar desenli kıyafetiyle katıldığı 'Çin Yeni Yılı' kutlamasının fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Normalde dekolteli kıyafetleriyle bilinen Erçel, bu kez dekoltesiz ve leopar tarzıyla dikkat çekerken, kilo kaybı ve zayıflığıyla ilgili hayranlarından yorum aldı.

Ünlü oyuncunun zamanında maruz kaldığı zorbalıkların, kilo alımı konusundaki endişelerini etkilediği düşünülüyor.