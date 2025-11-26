Hande Erçel’in Doğum Günü Pastasındaki Yazı Gündem Oldu: Hakan Sabancı’ya Gönderme İddiası

32. yaşını kutlayan Hande Erçel'in, "Bir daha o yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazılı pastası, eski sevgilisi Hakan Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Yayın Tarihi : 26-11-2025 17:12

32. yaş gününü kutlayan oyuncu Hande Erçel’in doğum günü pastasının üzerindeki yazı, sosyal medya kullanıcıları tarafından üç ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya gönderme olarak yorumlandı. Pastanın üzerinde, "Bir daha o yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" ifadeleri yer alıyordu.

 

Hakan Sabancı İle İlişkisi Üç Ay Önce Bitti

 

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın üç yıllık aşkı üç ay önce sona ermişti. İlişkinin bitme nedeni olarak ise Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermediği yönündeki iddialar gündeme gelmişti. Ayrılığa dair hiçbir zaman konuşmayan Erçel, önceki akşam 32. yaş gününü yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
 

Doğum Gününde “Çok Yalnızım” Açıklaması

Doğum günü eğlencesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Erçel, bu yılın kendisine harika şeyler kattığını ve "Ne dilediysem gerçekleşen bir yaş oldu" dedi.

Özel hayatına dair sorulara da yanıt veren Erçel, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna net bir cevap verdi. Ünlü oyuncu, "Çok yalnızım, hayatımda kimse yok" yanıtını verdi.

 

“Şok Olursun” Yazılı Pasta İddiaları Güçlendirdi

Hande Erçel’in doğum gününe özel kareleri Instagram hesabından paylaşması dikkat çekti. Paylaşılan fotoğraflar arasında yer alan ve üzerinde "Bir daha o yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazılı pasta, sosyal medya kullanıcıları tarafından eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya yapılmış açık bir gönderme olarak yorumlandı.

