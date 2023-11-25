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Hande Erçel'in doğum günü kutlamasında bomba detay!

Hande Erçel, 30. yaşını gösterişli bir kostüm partisi düzenleyerek kutladı, ancak sevgilisi Hakan Sabancı'nın bulunmaması dikkat çekti. İşte olayın tüm detayları...

Hande Erçel'in doğum günü kutlamasında bomba detay!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2023 21:09

Ünlü oyuncu Hande Erçel, 30. yaşını muazzam bir kostüm partisiyle kutladı. Partide birçok ünlü ismin katılımıyla dikkat çeken Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'nın hiçbir karede görünmemesi, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.

FOX TV'de yayınlanan "Bambaşka Biri" dizisinin başrol oyuncusu olan Hande Erçel'in doğum günü partisine ablası Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Aleyna Sokeler, Uğur Uzunel, Bedirhan Soral, Dila Tarkan, Cem Davran ve Sabancı ailesinin diğer üyeleri de katıldı.

Erçel, paylaştığı fotoğraflarla olay yarattı ve takipçileriyle mutluluğunu paylaştı. Ancak, Hakan Sabancı ve kardeşi Hacı Sabancı'nın fotoğraflarda yer almaması, ayrılık spekülasyonlarını güçlendirdi.

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