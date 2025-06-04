Hande Erçel'in 95 Bin TL’lik Mavi Elbisesi Olay Oldu!

Hande Erçel, sosyal medyada yaptığı etkileyici paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı tekneli paylaşımıyla adeta büyüledi. Şıklığı, zarafeti ve güzelliğiyle hayranlarından tam not alan oyuncunun mavi elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel Instagram'da Göz Kamaştırdı

Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Hande Erçel, bu kez de mavi elbisesiyle tüm ilgiyi üzerine çekti. Tekne üzerinde verdiği pozlar, hayranlarının büyük beğenisini kazandı. Sadece güzelliğiyle değil, stiliyle de fark yaratan başarılı oyuncu, modaseverlerin radarına girmeyi başardı.

Cannes’dan Tekne Pozuna: Şıklıkta Sınır Tanımıyor

Kısa süre önce Cannes Film Festivali’nde giydiği göz alıcı kombiniyle adından söz ettiren Erçel, bu kez yaz enerjisini yansıtan elbisesiyle gündemde. Mavi tonlarındaki bu özel elbise, doğayla uyum içindeydi ve Hande Erçel’in zarif duruşunu ön plana çıkardı. Paylaşımı, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

95 Bin TL’lik Elbise Sosyal Medyada Olay Yarattı

Ünlü modacı Hakan Yıldırım tarafından tasarlanan bu özel mavi elbisenin fiyatı ise tam 95 bin TL. Elbisenin lüks fiyatı da gündeme damga vurdu. Sosyal medyada bu detayı gören kullanıcılar, hem tasarımı hem de fiyatı konuşmaya başladı.

Hakan Sabancı ile Aşkı Tam Gaz

Güzelliği kadar özel hayatıyla da ilgi gören Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle de gündemde. Çiftin aşkı yaz boyunca medyada geniş yer buldu. Sosyal medyada birlikte yaptıkları paylaşımlar, magazin dünyasının da merceği altında kalmaya devam ediyor.