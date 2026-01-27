Hande Erçel’e Sürpriz Evlilik Teklifi! Yapımcı Onur Güvenatam ile Nikah Masasına mı Gidiyor?

Magazin dünyasında yılın bombası patladı! Hakan Sabancı ile 2025 yazında yollarını ayıran Hande Erçel’in, bir süredir gizemli bir şekilde yürüttüğü ilişkisi çok ciddi bir boyuta taşındı. Kulislerdeki fısıltılar gerçek oldu; başarılı yapımcı Onur Güvenatam’ın, güzel oyuncuya evlenme teklifi ettiği iddia edildi.

"Zamanı Gelince Konuşuruz" Demişti

Hande Erçel ve Onur Güvenatam arasındaki ilişki iddiaları, ikilinin Londra ve yurt dışı seyahatlerinde bir araya gelmesiyle güçlenmişti. Erçel, kendisine yöneltilen sorulara kapıyı tamamen kapatmayarak:

"Çok yeni, zamanı gelince konuşuruz."

"Kısmet..." gibi ifadeler kullanarak bu beraberliğe yeşil ışık yakmıştı. Ancak sürecin bu kadar hızlı ilerleyerek evlilik teklifine gelmesi herkesi şaşırttı.

Teklif Geldi, Hande Zaman İstedi!

Onur Akay ve Pelin Çini’nin yayınında paylaşılan çarpıcı iddialara göre, evlilik yolundaki süreç şöyle gelişti:

Teklif Yapıldı: OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam, Hande Erçel’e hayatını birleştirme teklifinde bulundu. Hande'nin Yanıtı: Erçel'in teklifi reddetmediği ancak düşünmek ve süreci sindirmek için Güvenatam’dan zaman istediği belirtildi. Ciddiyet Korunuyor: Güvenatam'a yakın kaynaklar, ilişkinin çok sağlıklı ilerlediğini ve her an bir düğün tarihinin netleşebileceğini dile getiriyor.

Hakan Sabancı Sonrası Yeni Sayfa

2025 yazında Hakan Sabancı ile biten uzun süreli ilişkisinin ardından Hande Erçel'in, kariyerinde büyük başarılar yakaladığı yapımların arkasındaki isim olan Onur Güvenatam ile bu kadar yakınlaşması, "Aşk ve iş birliği bir arada" yorumlarına neden oldu. Magazin camiası şimdi Hande Erçel’in "evet" demesini bekliyor.