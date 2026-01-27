Hande Erçel’e Sürpriz Evlilik Teklifi! Yapımcı Onur Güvenatam ile Nikah Masasına mı Gidiyor?

Hande Erçel ve Onur Güvenatam evleniyor mu? Hakan Sabancı'dan ayrılan Hande Erçel'e, ünlü yapımcı Onur Güvenatam'ın evlilik teklifi ettiği iddia edildi. İşte magazin dünyasını sarsan o haberin detayları...

Hande Erçel’e Sürpriz Evlilik Teklifi! Yapımcı Onur Güvenatam ile Nikah Masasına mı Gidiyor?
SOSYETE
Yayın Tarihi : 27-01-2026 17:16

Magazin dünyasında yılın bombası patladı! Hakan Sabancı ile 2025 yazında yollarını ayıran Hande Erçel’in, bir süredir gizemli bir şekilde yürüttüğü ilişkisi çok ciddi bir boyuta taşındı. Kulislerdeki fısıltılar gerçek oldu; başarılı yapımcı Onur Güvenatam’ın, güzel oyuncuya evlenme teklifi ettiği iddia edildi.

"Zamanı Gelince Konuşuruz" Demişti

Hande Erçel ve Onur Güvenatam arasındaki ilişki iddiaları, ikilinin Londra ve yurt dışı seyahatlerinde bir araya gelmesiyle güçlenmişti. Erçel, kendisine yöneltilen sorulara kapıyı tamamen kapatmayarak:

  • "Çok yeni, zamanı gelince konuşuruz."

  • "Kısmet..." gibi ifadeler kullanarak bu beraberliğe yeşil ışık yakmıştı. Ancak sürecin bu kadar hızlı ilerleyerek evlilik teklifine gelmesi herkesi şaşırttı.

Teklif Geldi, Hande Zaman İstedi!

Onur Akay ve Pelin Çini’nin yayınında paylaşılan çarpıcı iddialara göre, evlilik yolundaki süreç şöyle gelişti:

  1. Teklif Yapıldı: OGM Pictures'ın patronu Onur Güvenatam, Hande Erçel’e hayatını birleştirme teklifinde bulundu.

  2. Hande'nin Yanıtı: Erçel'in teklifi reddetmediği ancak düşünmek ve süreci sindirmek için Güvenatam’dan zaman istediği belirtildi.

  3. Ciddiyet Korunuyor: Güvenatam'a yakın kaynaklar, ilişkinin çok sağlıklı ilerlediğini ve her an bir düğün tarihinin netleşebileceğini dile getiriyor.

Hakan Sabancı Sonrası Yeni Sayfa

2025 yazında Hakan Sabancı ile biten uzun süreli ilişkisinin ardından Hande Erçel'in, kariyerinde büyük başarılar yakaladığı yapımların arkasındaki isim olan Onur Güvenatam ile bu kadar yakınlaşması, "Aşk ve iş birliği bir arada" yorumlarına neden oldu. Magazin camiası şimdi Hande Erçel’in "evet" demesini bekliyor.

Benzer Haberler
Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı. Operasyon Sonrası Başka Bir Şeyma! Tövbe Eden Subaşı Okuduğu Kitapla Şaşırttı.
Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili! Buse Terim’den Kapadokya’da Aşk İlanı: İşte O Gizemli Sevgili!
Sabancı Ailesinde Sabancı Ailesinde "Gelin" Krizi: Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Ayrıldı!
Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi Şebnem Demir bu kez Dubaï'yi ateşe verdi
Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik Hakan Sabancı ve Rabia Soytürk Arasında Aşk Rüzgarları: Sessizlik "Kabul" mü?
Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım Şeyma Subaşı'ndan Yakalama Kararı Sonrası Şaşırtan Paylaşım
ÇOK OKUNANLAR
Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle:
  • 23-01-2026 12:25

Şevval Şahin’den Beklenmedik Hamle: "Döneceğim" Dedi, Londra’ya mı Yerleşti?

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda:
  • 22-01-2026 13:30

Burak Dakak 1930’ların İstanbul’unda: "Canvermezler" Geliyor!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali!
  • 27-01-2026 17:08

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yeni Ruhu: Ajan Ali! "Dönence" Dizisinde Büyük Sürpriz

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı:
  • 24-01-2026 14:00

Bensu Soral’dan Yapımcılara Çağrı: "İçimdeki Erkek Fatma’yı Göstermek İstiyorum!"

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme:
  • 24-01-2026 15:27

Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"