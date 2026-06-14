Hande Erçel’e Bir Şok Daha! İkinci Teyzelik Geliyor

Hande Erçel’in ailesinden gelen bu güzel haber magazin gündemine adeta mutluluk etkisi yaptı. Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım ikinci bebeklerini beklediklerini duyurdu. Beyazlar içinde paylaşılan hamilelik pozlarıyla gelen bu sürpriz kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Müjde Sosyal Medyada Geldi

Gamze Erçel ikinci kez anne olacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Ultrason görüntüsü ve romantik karelerle yapılan duyuru takipçileri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı.

Aileye yakın olanlar bu haberi “tatlı bir sürpriz” olarak yorumlarken özellikle Hande Erçel’in yeniden teyze olacak olması hayranlarını ayrıca sevindirdi.

Zor Bir Sürecin Ardından Gelen Mutluluk

Erçel ailesi son yıllarda oldukça zor bir süreçten geçmişti. Gamze Erçel ve Caner Yıldırım’ın ilk kızları Aylin Mavi küçük yaşta ciddi bir sağlık mücadelesi vermişti. Aile bu dönemi büyük bir sabır ve birlik içinde atlatmıştı.

Neyse ki minik Mavi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Şimdi ise aile için yepyeni ve çok daha güzel bir dönem başlıyor: Mavi abla oluyor.

“Mavi Abla Oluyor” Sevinci

Çiftin ikinci bebek haberi en çok da küçük Mavi’yi sevindirdi. Uzun süredir tek çocuk olarak büyüyen Mavi’nin artık bir kardeşi olacak. Aileye yakın kaynaklar bu haberin evde büyük bir mutluluk yarattığını söylüyor. Anne Gamze Erçel’in paylaştığı kareler de bu heyecanı açıkça gösteriyor.

Hande Erçel için de bu haber ayrı bir anlam taşıyor. Hem ablasının yanında olması hem yeniden teyze olacak olması ünlü oyuncuya büyük bir mutluluk yaşattı. Yoğun iş temposuna rağmen ailesine her zaman yakın duran Erçel’in bu haberi büyük bir sevinçle karşıladığı biliniyor.

Aile Bağları Daha da Güçleniyor

Erçel ailesi zaten birbirine oldukça bağlı bir aile olarak biliniyor. Annelerini kaybettikten sonra daha da kenetlenen kardeşler hem zor zamanlarda hem de mutlu anlarda hep birlikte hareket ediyor.

Bu yeni bebek haberi de ailedeki bağları daha da güçlendirmiş gibi görünüyor. Şimdilik bebeğin cinsiyeti bilinmiyor ama ailede şimdiden büyük bir heyecan var.