Hande Erçel’e Arzu Sabancı’dan sürpriz destek!

İlk etapta bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı iddia edilen Arzu Sabancı’nın, Hande Erçel’in Paris Moda Haftası’ndan paylaştığı fotoğrafları beğenmesi magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Şık ve iddialı pozlarıyla sosyal medyada beğeni yağmuruna tutulan Erçel’e, Arzu Sabancı’nın desteği “Müstakbel gelinine onay verdi” şeklinde yorumlandı.

Hakan Sabancı’nın geçmişte magazin gündeminden düşmeyen çapkınlıkları nedeniyle, Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye mesafeli olduğu öne sürülüyordu. Ancak son gelişmeler, Sabancı ailesinde buzların erimeye başladığını düşündürüyor. Şimdi gözler, Arzu Sabancı ve Hande Erçel’in ilk aile yemeğinde bir araya gelip gelmeyeceğinde!