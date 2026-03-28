Hande Erçel'den Uyuşturucu İddialarına Sert Cevap: "Ülkemi Temsil Ediyorum."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, yurt dışından dönerek ifade veren ünlü oyuncu Hande Erçel'in savcılık savunması kamuoyuna yansıdı. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcı karşısına çıkan Erçel, suçlamaları kesin bir dille reddederken özel hayatı ve iş disipliniyle ilgili çarpıcı detaylar paylaştı.

"Gece Hayatım Yok, İş Görüşmesi İçin Gittim"

İfadesine eğitim hayatına Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde devam ettiğini belirterek başlayan Erçel, dosyada adı geçen mekanlarla ilişkisini şu sözlerle açıkladı:

"Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Onun haricinde gece hayatım yoktur."

Ünlü oyuncu, basında yer alan ve bazı iş adamları tarafından düzenlendiği iddia edilen "özel partiler" ile hiçbir bağlantısının olmadığını, bu etkinliklerden haberdar dahi edilmediğini vurguladı.

Hakan Sabancı Sorusu ve "Örnek Olma" Vurgusu

Soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen Hakan Sabancı hakkındaki sorulara da yanıt veren Erçel, sağlıklı yaşama verdiği önemi şu sözlerle dile getirdi:

"Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim. Ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu kullandığını hiç görmedim."

Yaklaşık 13 yıldır ekran önünde olduğunu hatırlatan oyuncu, geniş bir kitleyi etkileme potansiyelinin bilincinde olarak her zaman örnek bir yaşam sürmeye çalıştığını ve ülkesini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme gayretinde olduğunu ifade etti.

Adli Tıp Süreci ve Serbestlik

İfade işlemlerinin ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edilen Hande Erçel, burada kan ve saç örneği verdi. Test sonuçlarının negatif çıkacağından emin olduğunu belirten ünlü oyuncu, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.