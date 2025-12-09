Hande Erçel’den Uluslararası Başarı: IMDb’nin "Dünyanın En Güzel Aktrisleri" Listesine Giren Tek Türk Oldu!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, dünyanın en büyük sinema veri tabanı olan IMDb’nin merakla beklenen "Dünyanın En Güzel Aktrisleri" listesinde yer alarak Türkiye’yi temsil eden tek isim oldu. Erçel, bu küresel listede yer alarak uluslararası hayran kitlesinin büyüklüğünü bir kez daha kanıtladı.

Dünya Yıldızlarını Geride Bıraktı

Hollywood ve Asya sinemasının tanınmış yıldızlarının bulunduğu listede, Hande Erçel birçok dünya ismini geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı:

Listenin Zirvesi: Listenin ilk sırasında Margot Robbie yer alırken, onu Shailene Woodley , Dilraba Dilmurat , Nancy McDonie ve Kriti Sanon takip etti.

Hande Erçel'in Sırası: Ünlü oyuncu, listede 10. sırada kendine yer buldu.

Geride Bıraktığı İsimler: Erçel; Emma Watson, Ana de Armas ve Amber Heard gibi uluslararası üne sahip yıldızların hemen altında yer alarak dikkat çekti.

IMDb'nin popülerlik verileri ve kullanıcı etkileşimleriyle hazırlanan bu liste, Hande Erçel’in küresel çapta ne kadar popüler ve etkili olduğunun somut bir göstergesi oldu.