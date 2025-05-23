Hande Erçel'den Siyah Kombinli Paylaşım: Hakan Sabancı ile Aşk Pozu Geldi!

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, aşk dolu kareleriyle bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu, bu kez siyah kombini ile sosyal medyada olay yarattı.

Ayrılık İddialarına Jet Yanıt

Son zamanlarda sık sık ayrıldıkları iddia edilen çift, bu söylentileri her defasında yalanladı. Hande Erçel, son paylaşımıyla hem tarzıyla hem de sevgilisiyle olan uyumuyla takipçilerinden tam not aldı. Instagram’da yayınladığı siyah kıyafetli pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cannes Stili Hâlâ Konuşuluyor

Hande Erçel, Cannes’dan paylaştığı şık karelerle de çok konuşulmuştu. 44 bin TL’lik mavi bluzu ve 106 bin TL değerindeki siyah çantasıyla adından söz ettiren oyuncu, festivalin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Moda tercihi kadar zarafetiyle de beğeni toplayan Erçel, bu yıl Cannes’a damga vuran Türk yıldızlar arasında yer aldı.