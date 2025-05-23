Hande Erçel'den Siyah Kombinli Paylaşım: Hakan Sabancı ile Aşk Pozu Geldi!

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan yeni aşk pozu geldi. Güzel oyuncunun siyah kombini sosyal medyada beğeni topladı.

Hande Erçel'den Siyah Kombinli Paylaşım: Hakan Sabancı ile Aşk Pozu Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-05-2025 15:44

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, aşk dolu kareleriyle bir kez daha gündeme geldi. Son olarak Cannes Film Festivali’nde kırmızı halıda boy gösteren güzel oyuncu, bu kez siyah kombini ile sosyal medyada olay yarattı.

Ayrılık İddialarına Jet Yanıt

Son zamanlarda sık sık ayrıldıkları iddia edilen çift, bu söylentileri her defasında yalanladı. Hande Erçel, son paylaşımıyla hem tarzıyla hem de sevgilisiyle olan uyumuyla takipçilerinden tam not aldı. Instagram’da yayınladığı siyah kıyafetli pozu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Cannes Stili Hâlâ Konuşuluyor

Hande Erçel, Cannes’dan paylaştığı şık karelerle de çok konuşulmuştu. 44 bin TL’lik mavi bluzu ve 106 bin TL değerindeki siyah çantasıyla adından söz ettiren oyuncu, festivalin en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Moda tercihi kadar zarafetiyle de beğeni toplayan Erçel, bu yıl Cannes’a damga vuran Türk yıldızlar arasında yer aldı.

Benzer Haberler
Başak Gümülcinelioğlu Cannes’da Hamilelik Müjdesi Verdi! Başak Gümülcinelioğlu Cannes’da Hamilelik Müjdesi Verdi!
Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı! Şeyma Subaşı'nın 'Cacık' Açıklaması Sosyal Medyada Olay Yarattı!
Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
Mauro Icardi ve China Suarez'den Havuzda Aşk Pozu! Mauro Icardi ve China Suarez'den Havuzda Aşk Pozu!
Özge Gürel'den Hamilelik İddialarına Net Yanıt: “Hamile Değilim!” Özge Gürel'den Hamilelik İddialarına Net Yanıt: “Hamile Değilim!”
Esra Bilgiç Kırmızı Elbisesiyle Göz Kamaştırdı Esra Bilgiç Kırmızı Elbisesiyle Göz Kamaştırdı
ÇOK OKUNANLAR
Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu
  • 21-05-2025 15:55

Selim Bayraktar’ın Cannes Tarzı Olay Oldu

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”
  • 20-05-2025 19:14

Estetik İddialarına Göksel'den Net Yanıt: “O Fotoğraftaki Kişiyi Tanımıyorum!”

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!
  • 23-05-2025 12:50

Bir Gece Masalı Dizisinden Şaşırtan Final Kararı!

Şükrü Özyıldız “Zeytin Ağacı” Kadrosunda: Tuba Büyüküstün’e Yeni Partner
  • 19-05-2025 11:46

Şükrü Özyıldız “Zeytin Ağacı” Kadrosunda: Tuba Büyüküstün’e Yeni Partner

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı
  • 23-05-2025 17:49

Sıla Türkoğlu: Ata ile Tanıştığımda Hayatımda Biri Vardı