Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: "O Kadar Yeni Bir Durum Ki... Kısmet"

Hakan Sabancı ile ilişkisini noktaladıktan sonra, kendisinden 8 yaş büyük yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, Londra'dan dönerken havalimanında objektiflere yansıdı ve konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"O Kadar Yeni Bir Durum Ki..."

İstanbul'a reklam çekimi için geldiğini belirten 32 yaşındaki Hande Erçel'e, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkisi olduğu yönündeki ısrarlı sorular yöneltildi. Erçel, iddiaları yalanlamadan, ilişkinin çok yeni olduğunu ima eden şu açıklamaları yaptı:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki.

"Kısmet" Yanıtı

Erçel, aşk iddialarıyla ilgili soruların sürmesi üzerine ise, "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun, bir beklesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Muhabirlerin, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Kısmet" yanıtını verdi. Hande Erçel'in bu açıklamaları, Onur Güvenatam ile aralarında yeni başlayan bir yakınlaşma olduğu yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.