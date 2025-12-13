Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay: "O Kadar Yeni Bir Durum Ki... Kısmet"

Hande Erçel, yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddiaları hakkında havalimanında ilk kez konuştu. Erçel, "Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki" diyerek ilişkiyi yalanlamadı ve "Kısmet" yanıtını verdi.

Hande Erçel'den Onur Güvenatam Aşkına İlk Onay:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-12-2025 10:11

 

Hakan Sabancı ile ilişkisini noktaladıktan sonra, kendisinden 8 yaş büyük yapımcı Onur Güvenatam ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, Londra'dan dönerken havalimanında objektiflere yansıdı ve konuyla ilgili ilk kez konuştu.

"O Kadar Yeni Bir Durum Ki..."

İstanbul'a reklam çekimi için geldiğini belirten 32 yaşındaki Hande Erçel'e, 40 yaşındaki yapımcı Onur Güvenatam ile ilişkisi olduğu yönündeki ısrarlı sorular yöneltildi. Erçel, iddiaları yalanlamadan, ilişkinin çok yeni olduğunu ima eden şu açıklamaları yaptı:

"Aslında üzerine konuşulacak bir durum yok daha... O yüzden bunları, konuşulması gereken zaman gelirse inşallah konuşuruz. Daha çok yeni. O kadar yeni bir durum ki.

"Kısmet" Yanıtı

Erçel, aşk iddialarıyla ilgili soruların sürmesi üzerine ise, "Ben kimseyi tanımayayım mı? Herkes, yargılamadan önce bir dursun, bir beklesin" diyerek tepkisini dile getirdi.

Muhabirlerin, "Zamanla sizi birlikte görecek miyiz?" sorusuna ise ünlü oyuncu, "Kısmet" yanıtını verdi. Hande Erçel'in bu açıklamaları, Onur Güvenatam ile aralarında yeni başlayan bir yakınlaşma olduğu yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

Benzer Haberler
İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı İrem Derici ve Melih Kunukçu'nun Arnavutluk Aşkı! Romantik Tatil Pozu Binlerce Beğeni Aldı
Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: Keremcem'den Şaşırtan İtiraf: "Acun Arayınca Şoke Oldum"
Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: Oyuncu Seda Türkmen'den Cesur İtiraf: "Menopoza Girme İhtimalim Olduğu İçin Yumurtalarımı Dondurdum!"
Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: Murat Dalkılıç’tan Özgü Kaya’ya Olay İltifat: "Türkan Şoray’a Benziyor"
Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı! Şarkıcı Güllü'nün Ölümünde Şok Gelişme: Kızı Cinayetten Tutuklandı!
Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken'den İddialı Moda Seçimi: "Etkilenmemek Elde Değil"
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım:
  • 12-12-2025 14:31

Ebru Şancı'dan Gündem Yaratan Paylaşım: "Bunu Yiyen Tuvalete Gitmeye Üzülür"

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı:
  • 08-12-2025 17:00

Üç Rapçinin Peş Peşe Konser İptali Kafaları Karıştırdı: "Yeni Uyuşturucu Operasyonu" İddiasına Ati242'den Yanıt!

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı:
  • 10-12-2025 11:30

Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?
  • 08-12-2025 10:20

Hakan Sabancı Çapkınlık Turlarına Başladı: Hande Erçel'den Ayrılan Sosyetik İsim Bakın Hangi Fenomenle Görüntülendi?

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!
  • 08-12-2025 10:50

Çarpıntı Dizisi Ekibinden Final Öncesi Veda Eğlencesi!