Eymen’le Poz Veren Ece Erken’den Dikkat Çeken Sözler

Ece Erken, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti. Bu kez gündeminde oğlu Eymen vardı. Ünlü sunucu, oğluyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşırken, altına yazdığı duygusal notla da annelik sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi. Erken’in paylaşımı kısa sürede ilgi görürken özellikle kullandığı sözler takipçilerinin dikkatini çekti.

Oğlu Eymen’le Yeni Poz

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ece Erken, 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu hesabından oğlu Eymen’le çekildiği yeni bir kareyi yayınladı. Anne-oğulun samimi görüntüsü kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Erken, fotoğrafın altına oğluna olan sevgisini anlatan oldukça özel bir mesaj yazdı. Ünlü sunucu, Eymen’in hayatındaki yerinin ne kadar büyük olduğunu şu sözlerle ifade etti:

“Oğlum. En zor zamanlarımda tek bir cümlenle beni ayağa kaldırıp yeniden güçlü bir kadın yapan senin varlığına ve seni bana verene her gün bin şükür.”

Eymen 11 Yaşına Bastı

Ece Erken’in eski eşi Serkan Uçar’la evliliğinden dünyaya gelen Eymen, geçtiğimiz günlerde 11. yaşını kutladı. Erken ve Uçar, 2014 yılında evlenmiş ancak bir yıl sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

Çiftin boşanma süreci ve sonrasında yaşanan anlaşmazlıklar da uzun süre magazin gündeminden düşmemişti. Özellikle nafaka konusunda yaşanan gelişmeler zaman zaman yeniden gündeme gelmişti.

“Her Gün Bin Şükür”

Tüm bu yaşananların ardından Ece Erken’in oğlu Eymen’le ilgili yaptığı paylaşım, onun için oğlunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Özellikle zor zamanlarında Eymen’in kendisine güç verdiğini söyleyen Erken, oğluna duyduğu minnettarlığı “Seni bana verene her gün bin şükür” sözleriyle anlattı. Anne-oğulun bu karesi, takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.