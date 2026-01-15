Hande Erçel’den Instagram’ı Kesen Pozlar! 32 Milyon Takipçi Bu Kareleri Konuşuyor.

Hande Erçel'in yeni Instagram pozları sosyal medyayı salladı! 32,2 milyon takipçili hesabından paylaştığı son kareler beğeni rekoru kırdı. Stil ödüllü Hande Erçel'in çok konuşulan o fotoğrafları ve detaylar haberimizde...

Hande Erçel’den Instagram’ı Kesen Pozlar! 32 Milyon Takipçi Bu Kareleri Konuşuyor.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2026 10:50

Elle Style Awards 2026’da aldığı "Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu" ödülüyle şıklığını tescilleyen Hande Erçel, dur durak bilmiyor. Kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla birleştiren ünlü oyuncu, 32,2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

32 Milyon Takipçiyi Büyüledi

Her adımı olay olan güzel oyuncu, son paylaşımında tercih ettiği cesur stili ve doğal güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımından dakikalar sonra beğeni yağmuruna tutulan kareler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

  • Rekor Beğeni: Hande Erçel’in yeni pozları, yarım saat gibi kısa bir sürede 1 milyon beğeni barajını zorlayarak ulaşılamaz bir etkileşim oranına ulaştı.

  • Takipçi Yorumları: Sevenlerinden "Gerçek bir ikon", "Bu dünya için fazlasın" ve "Işığın herkesi kamaştırıyor" gibi binlerce övgü dolu yorum geldi.

Stil İkonu Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Dün akşam gerçekleşen Elle Style Awards törenindeki ihtişamlı görünümünün ardından gelen bu yeni paylaşımlar, Erçel'in neden 2026 yılının stil ikonu seçildiğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, hem global markalarla yaptığı iş birlikleriyle hem de kendine has moda anlayışıyla Türk oyuncular arasında dijital dünyadaki liderliğini koruyor.

 

Benzer Haberler
"Gelin-Kaynana" Dayanışması: İlayda Alişan’dan Seda Sayan’a Yeşil Işık!
Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: Müge Boz 20 Yıllık Sırrını Açıkladı: "Yıllarca Sakladım, Artık Gizlemiyorum"
'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı! 'Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan Sosyal Medyayı Salladı!
Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: Gülşen’den Olay Yaratan Bülent Ersoy Taklidi: "Çekil Be!"
Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan "Tarkan" Molası: Güneş Bebek Evde Bekliyor!
Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: Merve Dizdar’ın Tarkan Paniği: "Bilet Bulamayınca Ağlayacaktım!"
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri:
  • 12-01-2026 11:00

Neslihan Atagül’den Aşk Taktikleri: "Kadir’i Tavlamak İçin Görmezden Geldim!"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!