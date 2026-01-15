Hande Erçel’den Instagram’ı Kesen Pozlar! 32 Milyon Takipçi Bu Kareleri Konuşuyor.

Elle Style Awards 2026’da aldığı "Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu" ödülüyle şıklığını tescilleyen Hande Erçel, dur durak bilmiyor. Kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutluluğuyla birleştiren ünlü oyuncu, 32,2 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştığı yeni karelerle sosyal medyayı adeta ateşe verdi.

32 Milyon Takipçiyi Büyüledi

Her adımı olay olan güzel oyuncu, son paylaşımında tercih ettiği cesur stili ve doğal güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Paylaşımından dakikalar sonra beğeni yağmuruna tutulan kareler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Rekor Beğeni: Hande Erçel’in yeni pozları, yarım saat gibi kısa bir sürede 1 milyon beğeni barajını zorlayarak ulaşılamaz bir etkileşim oranına ulaştı.

Takipçi Yorumları: Sevenlerinden "Gerçek bir ikon", "Bu dünya için fazlasın" ve "Işığın herkesi kamaştırıyor" gibi binlerce övgü dolu yorum geldi.

Stil İkonu Olduğunu Bir Kez Daha Kanıtladı

Dün akşam gerçekleşen Elle Style Awards törenindeki ihtişamlı görünümünün ardından gelen bu yeni paylaşımlar, Erçel'in neden 2026 yılının stil ikonu seçildiğini bir kez daha kanıtladı. Ünlü oyuncu, hem global markalarla yaptığı iş birlikleriyle hem de kendine has moda anlayışıyla Türk oyuncular arasında dijital dünyadaki liderliğini koruyor.