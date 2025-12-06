Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gönderme İddiası: "Aşk Bizi Daha İyi Bir Yere Taşıyor"

Hakan Sabancı'dan üç ay önce ayrılan Hande Erçel, yeni filmiyle ilgili yaptığı paylaşımda "Aşk bizi olduğumuzdan daha iyi bir yere taşıyor" ifadelerini kullandı. Bu sözler, eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.

Hande Erçel'den Eski Sevgilisi Hakan Sabancı'ya Gönderme İddiası:
SOSYETE
Yayın Tarihi : 06-12-2025 11:41

Oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç ay önce iş insanı Hakan Sabancı ile olan 2.5 yıllık ilişkisini sonlandırmıştı. Erçel'in, ayrılık sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşım, eski sevgilisine yönelik bir gönderme olarak yorumlandı.

"Aşk Her Şeyi Aşabilir mi Bilmiyorum"

Başrolünü Metin Akdülger ile paylaştığı 'İki Dünya Bir Dilek' filmiyle ilgili dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hande Erçel, dikkat çekici sözlere yer verdi:

"Aşk bazen ulaşamadığımız, dokunamadığımız yerlerde daha da derinleşiyor. Aşk her şeyi aşabilir mi bilmiyorum ama bizi olduğumuzdan daha iyi bir yere taşıdığı kesin"

Hande Erçel’in bu duygusal ve derin sözleri, sosyal medya kullanıcıları ve magazin yorumcuları tarafından Hakan Sabancı'ya yönelik bir mesaj ya da ayrılık sonrası yaşadığı duygusal durumu ifade etme şekli olarak değerlendirildi.

