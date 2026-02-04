Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"

Son dönemde hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen Hande Erçel, Esma Sultan Yalısı’nda katıldığı bir davette samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başrolünde yer aldığı dizinin 7. bölümde erken final yapmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan güzel oyuncu, sessizliğini bozarak adeta meydan okudu.

"Susturamazsınız, Herkes Konuşacak"

Oyunculuk performansı üzerinden yapılan sert eleştirilere karşı dik bir duruş sergileyen Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Susturamazsınız, insanlar konuşur. Bu her zaman böyleydi, yine öyle olacak."

Kariyerindeki iniş çıkışları olgunlukla karşıladığını belirten oyuncu, eleştirilerin kendisini durduramayacağının mesajını verdi.

Teyzelik Mi, Dadılık Mı? "Mavi Ne İsterse O!"

Yeğeni Aylin Mavi’ye olan düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel, hayatının merkezinde ailesinin olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kendisine yöneltilen "Mavi için biraz dadı oldunuz mu?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi:

Teyze Olmak Başka: "Keşke her günümü onunla geçirebilsem... Ben sadece teyzeyim ve orada kim olduğumun, ne iş yaptığımın hiçbir önemi yok. Mavi ne isterse o yapılıyor."

Annelik İçgüdüsü: "Mavi içimi o kadar dolduran bir his ki, teyze olanlar beni çok iyi anlayacaktır."

"Beni Utandırmayın"

Sokak anketlerinde halk tarafından sık sık "Türkiye'nin En Güzel Kadını" seçilmesi hatırlatılan Erçel, bu büyük övgü karşısında mütevazı tavrını koruyarak, "Beni utandırmayın" diyerek teşekkür etti.