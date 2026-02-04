Hande Erçel’den Eleştirilere Rest: "Susturamazsınız, İnsanlar Konuşur!"

Hande Erçel oyunculuk eleştirilerine ne dedi? Hande Erçel'in yeğeni Mavi hakkındaki duygusal açıklamaları ve erken final yapan dizisi sonrası Esma Sultan Yalısı'ndaki ilk röportajı haberimizde...

Hande Erçel’den Eleştirilere Rest:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-02-2026 17:15

Son dönemde hem özel hayatı hem de yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen Hande Erçel, Esma Sultan Yalısı’nda katıldığı bir davette samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başrolünde yer aldığı dizinin 7. bölümde erken final yapmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan güzel oyuncu, sessizliğini bozarak adeta meydan okudu.

"Susturamazsınız, Herkes Konuşacak"

Oyunculuk performansı üzerinden yapılan sert eleştirilere karşı dik bir duruş sergileyen Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Susturamazsınız, insanlar konuşur. Bu her zaman böyleydi, yine öyle olacak."

Kariyerindeki iniş çıkışları olgunlukla karşıladığını belirten oyuncu, eleştirilerin kendisini durduramayacağının mesajını verdi.

Teyzelik Mi, Dadılık Mı? "Mavi Ne İsterse O!"

Yeğeni Aylin Mavi’ye olan düşkünlüğüyle bilinen Hande Erçel, hayatının merkezinde ailesinin olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kendisine yöneltilen "Mavi için biraz dadı oldunuz mu?" sorusuna gülümseyerek şu yanıtı verdi:

  • Teyze Olmak Başka: "Keşke her günümü onunla geçirebilsem... Ben sadece teyzeyim ve orada kim olduğumun, ne iş yaptığımın hiçbir önemi yok. Mavi ne isterse o yapılıyor."

  • Annelik İçgüdüsü: "Mavi içimi o kadar dolduran bir his ki, teyze olanlar beni çok iyi anlayacaktır."

"Beni Utandırmayın"

Sokak anketlerinde halk tarafından sık sık "Türkiye'nin En Güzel Kadını" seçilmesi hatırlatılan Erçel, bu büyük övgü karşısında mütevazı tavrını koruyarak, "Beni utandırmayın" diyerek teşekkür etti.

Benzer Haberler
Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: Taze Anne İrem Helvacıoğlu’ndan Doğum Günü Pozu: "Hoş Geldin 36!"
Müge Anlı İsyan Etti: Müge Anlı İsyan Etti: "Yakamızdan Düşün!"
Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: Barış Arduç’tan Samimi Evlilik İtirafı: "Pandemi Bizim İçin Dönüm Noktası Oldu"
Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: Kısmetse Olur Cansel’inden Şoke Eden Değişim: "Eski Halinden Eser Yok Şimdi!"
Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi! Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
ÇOK OKUNANLAR
Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!
  • 04-02-2026 11:23

Serenay Sarıkaya Yine Formunda: Yeni Paylaşımıyla Sosyal Medyayı Büyüledi!

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu:
  • 31-01-2026 16:42

Organ Nakli Bekleyen Ufuk Özkan Sessizliğini Bozdu: "İçecek Bir Yudum Suyumuz Varsa..."

Ekranlara
  • 31-01-2026 19:07

Ekranlara "Aynı Yağmur Altında" Çıkıyor! İşte Dev Kadrolu Dizinin Yayın Tarihi

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!
  • 31-01-2026 10:37

Magazin Dünyasında Deprem: Ünlü İsimlere Şafak Operasyonu!

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar:
  • 04-02-2026 11:28

Megastar Kulisi’nde Kahkaha Dolu Anlar: "Kocam Tarkan’ı Görünce Heyecan Yaptı!"