Angelina Jolie Ukrayna’da Çocuklarla Buluştu!

Angelina Jolie Ukrayna ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi. Harkiv’de metro istasyonlarında ve yer altında sürdürülen eğitime dikkat çekti.

Angelina Jolie Ukrayna’da Çocuklarla Buluştu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 20:20

Hollywood’un ünlü oyuncusu Angelina Jolie Ukrayna’ya yaptığı son ziyarette çocuklarla bir araya geldi. Jolie ziyaret sırasında öğretmenler, antrenörler, aileler ve bölgede çocuklara destek olan yerel kuruluşlarla da görüştü. Ünlü oyuncu özellikle savaş nedeniyle eğitimlerini yer altında sürdürmek zorunda kalan çocukların yaşadıklarına dikkat çekti.

Dersler Metronun Altında Devam Ediyor

Jolie’nin ziyaretindeki en dikkat çekici duraklardan biri Harkiv oldu. Rusya sınırına yakın konumda bulunan kentte saldırı tehdidi nedeniyle bazı derslikler metro istasyonlarına taşınmış durumda. Bazı okullar ise tamamen yer altında faaliyet gösteriyor.

Ünlü oyuncu çocukların bu şartlarda eğitimlerine devam ettiğini anlatırken küçük çocukların yerin üç kat altında okuma öğrendiğini aktardı. Jolie ayrıca Harkiv’deki genç sporcularla da buluştu. Çocukların hava saldırısı sirenleri sırasında bile yer altındaki salonlarda antrenmanlarını sürdürdüğünü belirtti.

Çocukların Sanatına Hayran Kaldı

Jolie’nin uğradığı yerlerden biri de çocukların sanat çalışmaları yaptığı Aza Nizi Maza isimli stüdyo oldu. 2022’de yer altına taşınan stüdyoda öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların çalışmalarını inceleyen oyuncu ortaya çıkan eserlerden etkilendiğini paylaştı.

Karpatlar’da Ailelerle Görüştü

Ziyaretin bir diğer durağı ise Karpat Dağları oldu. Jolie burada yakınları esaret altında kalan ailelerin destek aldığı bir program kapsamında kadınlarla bir araya geldi.

Çocuklarını yıllardır tek başına büyüten ve eşlerinin geri dönmesini bekleyen kadınların hikâyelerini dinleyen oyuncu bazı ailelerin dört yıldır sevdiklerinden haber beklediğini aktardı. Jolie ayrıca zor şartlara rağmen çalışmalarını sürdüren yerel kuruluşlara da dikkat çekti.

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