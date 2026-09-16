Arda Türkmen’in Michelin Şoku! Tabağından Canlı Solucan Çıktı

Ünlü şef Arda Türkmen Fransa’da deneyimlemek istediği Michelin yıldızlı restoranda hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Masasına gelen yemeği yerken tabağında canlı bir solucan fark eden Türkmen yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak olayın asıl şaşırtıcı kısmı solucanın çıkmasından sonra restoran çalışanlarının sergilediği tavır oldu.

Türkmen yemeğinin yaklaşık yarısını yedikten sonra tabağındaki solucanı gördüğünü ve kalan kısmı tüketmediğini anlattı. Yaşananları takipçileriyle paylaşırken de bunun sıradan bir mutfak hatası mı yoksa ciddi bir skandal mı olduğu sorusunu gündeme getirdi.

“Ah Bu Yeşillikler” Yanıtı Tepki Çekti

Durumu fark ettikten sonra garsonu çağıran Arda Türkmen restoran şefinin de konuyu görmek isteyebileceğini söyledi. Fakat iddiaya göre garson yaşananları yeterince ciddiye almak yerine durumu yeşilliklere bağladı. Bu yaklaşım ünlü şefin tepkisini çekti.

Üstelik restoranın şefi masaya gelerek özür dilemek veya konuyla ilgili açıklama yapmak yerine mutfaktan çıkıp restoranı terk etti. Türkmen için gecenin en şaşırtıcı anlarından biri de bu oldu.

Hesabın Tamamını Ödemek Zorunda Kaldı

Yaşananların ardından restoran çalışanları telafi amacıyla Türkmen’e ekstra bir tabak yemek, çay ve kahve ikram etmeyi teklif etti. Ancak buna rağmen kişi başı fix menü ücretinin tamamı tahsil edildi.

Mutfak sektörünün içinden biri olarak hataların her yerde yaşanabileceğini belirten Türkmen asıl önemli olanın böyle bir durumda sorumluluk almak olduğunu söyledi. Ünlü şef Michelin yıldızlı bir restoranda karşılaştığı bu tavrın işletmenin seviyesine yakışmadığını vurguladı.