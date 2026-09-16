Yonca Evcimik 63 Yaşında! Doğum Günü Pozları Olay Oldu

63. yaşını kutlayan Yonca Evcimik doğum gününe özel pozlarını sosyal medyada paylaştı. Ünlü şarkıcının enerjik ve fit görünümü takipçilerinden beğeni aldı.

Yonca Evcimik 63 Yaşında! Doğum Günü Pozları Olay Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 19:39

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yonca Evcimik 63. yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yıllardır sahnelerin ve ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Evcimik doğum gününde verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerine birbirinden unutulmaz şarkılar sığdıran ünlü şarkıcı özellikle “Çılgın Bediş” dizisindeki Bediş karakteriyle de hafızalarda yer etmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen enerjisi ve tarzıyla gündemde kalmayı başaran Evcimik bu kez doğum günü heyecanıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

“Doğum Günü Kızı Geceye Hazır”

Sosyal medyayı aktif kullanan Yonca Evcimik doğum gününe özel hazırladığı kareleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraflarında enerjik ve neşeli haliyle dikkat çeken şarkıcı, takipçilerinden de adeta maşallah istedi.

Evcimik paylaşımına “Doğum günü kızı geceye hazır. Alırım bir maşallahınızı lütfeen. İyi ki doğmuşum” notunu ekledi. Samimi sözleriyle takipçilerine seslenen ünlü isim yeni yaşını böylelikle kutlamış oldu.

Pozları Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

63 yaşına giren Yonca Evcimik’in fit ve formda görüntüsü de paylaşımın öne çıkan detaylarından biri oldu. Ünlü şarkıcının doğum günü pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri Evcimik’in paylaşımının altını güzel dileklerle doldururken birçok kişi de yeni yaşını kutladı. Yıllardır değişmeyen enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı doğum gününde de sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Evcimik’in paylaşımı yeni yaşına nasıl bir enerjiyle girdiğini de gözler önüne serdi. Ünlü isim 63. yaşını sevenlerinin mesajları eşliğinde kutlarken sosyal medyada da günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından birine imza attı.

Benzer Haberler
Angelina Jolie Ukrayna’da Çocuklarla Buluştu! Angelina Jolie Ukrayna’da Çocuklarla Buluştu!
Berk Oktay Ve Yıldız Çağrı’nın Aşk Pozu Sosyal Medyayı Sardı Berk Oktay Ve Yıldız Çağrı’nın Aşk Pozu Sosyal Medyayı Sardı
Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı
Salih Güney Yıllar Sonra Anlattı! 4 Yerinden Bıçaklandı Salih Güney Yıllar Sonra Anlattı! 4 Yerinden Bıçaklandı
Çağla Öz’ün Gözaltı Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı! Çağla Öz’ün Gözaltı Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Arda Türkmen’in Michelin Şoku! Tabağından Canlı Solucan Çıktı Arda Türkmen’in Michelin Şoku! Tabağından Canlı Solucan Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı
  • 16-09-2026 09:32

Alaçatı'yı Yaktı Geçti! İpek Filiz Yazıcı'nın İddialı Tatil Tarzına Beğeni Yağdı

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı
  • 15-09-2026 12:30

Mehmed Fetihler Sultanı'na Flaş Transfer! Onur Yenidünya Kadroya Katıldı

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!
  • 14-09-2026 14:35

ATV'nin İddialı Dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de Sezona Damga Vuracak Büyük Aşk!

Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı
  • 16-09-2026 19:24

Hande Erçel’den Bomba Değişim! Sarı Saçlarıyla Olay Yarattı

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu
  • 15-09-2026 12:10

Yasemin Kay Allen'dan Yıllar Sonra Gelen Nostalji! Öğrenci Kartındaki Fotoğrafı Olay Oldu