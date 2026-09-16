Yonca Evcimik 63 Yaşında! Doğum Günü Pozları Olay Oldu

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Yonca Evcimik 63. yaşını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı. Yıllardır sahnelerin ve ekranların tanınan yüzlerinden biri olan Evcimik doğum gününde verdiği pozlarla yine dikkatleri üzerine çekti.

Kariyerine birbirinden unutulmaz şarkılar sığdıran ünlü şarkıcı özellikle “Çılgın Bediş” dizisindeki Bediş karakteriyle de hafızalarda yer etmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen enerjisi ve tarzıyla gündemde kalmayı başaran Evcimik bu kez doğum günü heyecanıyla takipçilerinin karşısına çıktı.

“Doğum Günü Kızı Geceye Hazır”

Sosyal medyayı aktif kullanan Yonca Evcimik doğum gününe özel hazırladığı kareleri Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Fotoğraflarında enerjik ve neşeli haliyle dikkat çeken şarkıcı, takipçilerinden de adeta maşallah istedi.

Evcimik paylaşımına “Doğum günü kızı geceye hazır. Alırım bir maşallahınızı lütfeen. İyi ki doğmuşum” notunu ekledi. Samimi sözleriyle takipçilerine seslenen ünlü isim yeni yaşını böylelikle kutlamış oldu.

Pozları Sosyal Medyayı Hareketlendirdi

63 yaşına giren Yonca Evcimik’in fit ve formda görüntüsü de paylaşımın öne çıkan detaylarından biri oldu. Ünlü şarkıcının doğum günü pozları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Takipçileri Evcimik’in paylaşımının altını güzel dileklerle doldururken birçok kişi de yeni yaşını kutladı. Yıllardır değişmeyen enerjisiyle dikkat çeken şarkıcı doğum gününde de sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

Evcimik’in paylaşımı yeni yaşına nasıl bir enerjiyle girdiğini de gözler önüne serdi. Ünlü isim 63. yaşını sevenlerinin mesajları eşliğinde kutlarken sosyal medyada da günün en çok konuşulan magazin paylaşımlarından birine imza attı.