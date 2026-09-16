Çağla Öz’ün Gözaltı Öncesi Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Van’da düzenlenen düğüne ait görüntülerle gündeme gelen Çağla Öz Tançalan’ın gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Öz’ün düğünden iki gün sonra İstanbul Maslak’taki sitesinden ayrıldığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntüler eşi Mehmet Fatih Tançalan’ın tutuklanmasının ardından yaşanan gelişmelerin devam ettiği sırada gündeme geldi. Çiftin Van’daki düğününden paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma başlatılmış olay kısa sürede kamuoyunun dikkatini çekmişti.

Düğün Görüntüleri Soruşturma Başlattı

Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’ın Van’da yapılan düğününe ait görüntüler sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yer buldu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan “kara para aklama” suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

Çağla Öz İstanbul’da Gözaltına Alındı

Çağla Öz Tançalan ise 12 Eylül’de İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul’daki işlemlerinin ardından Van’a gönderilen Öz’ün Van Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sürecinin ardından sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Tançalan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.

Maslak’tan Ayrıldığı Anlar Kamerada

Yaşanan gelişmelerin ardından Çağla Öz Tançalan’ın gözaltına alınmasından önce kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde Öz’ün düğünden iki gün sonra Maslak’taki sitesinden ayrıldığı görülüyor.

Söz konusu görüntüler soruşturma ve tutuklama haberlerinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Hukuki sürece ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor.