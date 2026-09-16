Salih Güney Yıllar Sonra Anlattı! 4 Yerinden Bıçaklandı

Salih Güney 1972’de Kuzey Vargın’la yaşadığı ve dört yerinden bıçaklandığı kavgayı yıllar sonra anlattı: “Bileğini yakalamasam delik deşik olurdum.”

Salih Güney Yıllar Sonra Anlattı! 4 Yerinden Bıçaklandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-09-2026 18:39

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Salih Güney yıllar önce Kuzey Vargın’la yaşadığı ve ağır yaralandığı bıçaklı kavgayı anlattı. 1972 yılında İstanbul’daki Papirüs Bar’da çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve Güney dört yerinden bıçaklanmıştı.

O dönem büyük yankı uyandıran olayla ilgili konuşan oyuncu yaşadıklarını yıllar geçmesine rağmen unutmadığını söyledi. Güney bıçaklanma sırasında Vargın’ın bileğini yakalamasaydı çok daha ağır bir sonuçla karşılaşabileceğini ifade etti.

“Bileğini Yakalamasam Delik Deşik Olurdum”

Fadime Tek’in YouTube’da yayınlanan “Tatlı Röportajlar” programına konuk olan Salih Güney Kuzey Vargın’la yaşadığı olayın kendisi için hâlâ özel bir yeri olduğunu anlattı.

Güney, Vargın’ı sinemaya kazandıran kişinin kendisi olduğunu belirterek yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: “Beni dört yerimden bıçakladı. Bileğini yakalamasam delik deşik olurdum.”

Saldırının ardından sırtından kaburga kemiği alındığını ve birçok operasyon geçirdiğini anlatan usta oyuncu ölümün kıyısından döndüğünü söyledi. Güney, Kuzey Vargın’a kızgınlığının sürdüğünü ancak yıllar içinde onu affettiğini de belirtti.

Yeşilçam Günlerine Duyduğu Özlem

Röportajda Yeşilçam yıllarından da bahseden Salih Güney o dönemde oyuncular arasındaki dayanışmayı özlediğini söyledi. Zor şartlarda film çektiklerini anlatan oyuncu ekipçe yemek yedikleri ve setlerde birbirlerine destek oldukları günleri unutamadığını belirtti.

Güney 1970’lerde rol aldığı “Paralı Askerler” filmiyle ilgili de konuştu. Amerikalı oyuncularla çalışırken mesleğe dair önemli şeyler öğrendiğini ve o dönem 10 bin dolar kazandığını açıkladı.

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