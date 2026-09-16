Berk Oktay Ve Yıldız Çağrı’nın Aşk Pozu Sosyal Medyayı Sardı

Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay evlilik yıl dönümlerini kutlamak için gittikleri Dubai’de romantik pozlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Uzun süredir mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift tatilde birlikte geçirdikleri keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Özellikle Atiksoy’un eşiyle verdiği aşk dolu poz kısa sürede yoğun ilgi gördü. Birbirlerine sevgiyle baktıkları kare çiftin yıllar geçmesine rağmen romantizmi elden bırakmadığını bir kez daha gösterdi.

Aşkları Sette Başladı

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy’un hikâyesi aslında kamera karşısında başladı. İkili birlikte rol aldıkları “Savaşçı” dizisinin setinde tanıştı. Başlarda arkadaş olan çiftin ilişkisi zamanla aşka dönüştü.

İlişkilerini bir adım ileri taşıyan Oktay ve Atiksoy 2022 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Çift Mayıs 2024’te kızları Mira Milena’nın dünyaya gelmesiyle de ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

O günden bu yana aile hayatlarından renkli kareleri sosyal medya hesaplarından paylaşan ikili takipçilerinden de sık sık güzel yorumlar alıyor.

Dubai’de Romantik Kutlama

Geçtiğimiz günlerde evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Dubai’nin yolunu tutan çift tatili adeta küçük bir aşk kaçamağına çevirdi. Birlikte vakit geçiren Oktay ve Atiksoy romantik anlarını da fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Özellikle Yıldız Çağrı Atiksoy’un paylaştığı aşk pozu takipçilerinin büyük ilgisini çekti. Çiftin birbirlerine sevgi dolu bakışları sosyal medyada kısa sürede konuşulurken Dubai’den gelen kareler beğeni yağmuruna tutuldu.

Berk Oktay’dan Kızına Duygusal Sözler

Berk Oktay ise geçtiğimiz günlerde kızı Mira Milena hakkında yaptığı açıklamayla duygulandırmıştı. Kızının her geçen gün büyüdüğünü söyleyen oyuncu onunla birlikte kendisinin de büyüdüğünü ifade etmişti.