Hande Erçel’den Bodrum’da Kardeş Mesaisi! Mavi ile Tatlı Anlar

Hande Erçel, yeni projesi öncesi Bodrum’da kardeşi Gamze Erçel ve yeğeni Mavi ile tatil yaptı. Türkbükü’nde objektiflere yansıdı.

Hande Erçel’den Bodrum’da Kardeş Mesaisi! Mavi ile Tatlı Anlar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-08-2025 10:42

Güzel oyuncu Hande Erçel, uzun süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile yurt dışında geçirdiği tatilin ardından soluğu Bodrum’da aldı. Bu kez tatil rotasında ailesi vardı. Hafta sonunu kız kardeşi Gamze Erçel, eniştesi Caner Yıldırım ve minik yeğeni Mavi ile geçiren Hande Erçel, aile saadetini doyasıya yaşadı.

Erçel Kardeşler Türkbükü’nde Görüntülendi

Habertürk’ten Erdal Öztürk’ün haberine göre; Erçel kardeşler Bodrum’un gözde beldesi Türkbükü’nde kaldıkları evin iskelesinde güneşlendi, denize girdi. Tatil boyunca doğallığı ve sade tarzıyla dikkat çeken Hande Erçel, yeğeni Mavi’yle oyunlar oynarken neşeli anlara imza attı.

Kameralar Öncesi Aile Molası

Barış Arduç ile yeni bir projede yer almaya hazırlanan Hande Erçel’in, yoğun set temposu öncesinde bu kısa aile tatiliyle enerji depoladığı görüldü. Oyuncunun, yeğeni Mavi’ye olan düşkünlüğü ve kardeşiyle olan yakın ilişkisi sosyal medyada da sık sık gündem oluyor.

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