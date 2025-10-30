Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası Manidar Gönderme: Paylaşıp Hemen Sildi!

Hakan Sabancı ile ayrılan Hande Erçel, kısa sürede sildiği “Beni özledin mi?” notlu fotoğrafıyla gündem oldu. Gönderme iddiaları ortalığı karıştırdı.

Yayın Tarihi : 30-10-2025 13:30

Beklenmedik Ayrılık Magazin Dünyasını Şaşırttı

 

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile iş insanı Hakan Sabancı’nın ilişkilerinin sona ermesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Evlenmeleri beklenen çift, yaklaşık üç yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz hafta bitirme kararı aldı. Bu sürpriz ayrılık kararı sonrası, hem Erçel hem de Sabancı sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen tüm fotoğraflarını kaldırdı. İkilinin ilişkilerini neden noktaladığına dair birçok iddia ortaya atıldı.

 

Sabancı Aldatma İddialarını Yalanladı

 

Ayrılıkla ilgili ortaya çıkan çeşitli söylentiler arasında “aldatma” iddiaları da yer aldı. Hakan Sabancı, çıkan bu iddialara net bir yanıt verdi. Sabancı, konuyla ilgili olarak, "Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Sabancı’nın ayrılık sürecinde ilk ve tek konuşması oldu. Hande Erçel ise ayrılık sonrasında uzun bir süre sessiz kalmayı tercih etti.

 

Erçel’den Silinen Paylaşım ve Gönderme İddiası

 

Hande Erçel, ayrılık sonrası içine kapandığı düşünülürken, bir gece önce yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, bir fotoğraf yayınladı ve bu fotoğrafın altına manidar bir not düştü. Erçel, fotoğrafına “Beni özledin mi?” notunu ekledi. Bu not, eski sevgilisi Hakan Sabancı’ya yapılmış bir gönderme olarak yorumlandı. Ancak Hande Erçel, bu dikkat çekici paylaşımı kısa bir süre sonra hemen sildi.

Sızdırılan Görüntü Fanların Gözünden Kaçmadı

 

Hande Erçel’in paylaşıp hemen sildiği bu fotoğraf, oyuncunun takipçilerinin ve fanlarının gözünden kaçmadı. Görüntüyü hızlıca kaydeden fanlar, fotoğrafı sosyal medyada hızla yaymaya başladı. Erçel’in bu hareketi, Sabancı’ya duygusal bir mesaj gönderdiği şeklinde yorumlandı. Görünen o ki, Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığı, sönmeden gündem olmaya devam edecek.

