Hande Erçel’den Ayrılık Sonrası İlk Paylaşım

Üç yıllık ilişkisini iki hafta önce sonlandıran Hande Erçel, sosyal medyada sessizliğini bozdu. Hakan Sabancı ile yollarını ayıran ünlü oyuncu, ayrılığa dair hiçbir açıklama yapmazken, Instagram’da yaptığı yeni paylaşımla gündeme geldi.

Sabancı Ailesinden Açıklamalar

Ayrılık sonrası çeşitli iddialar gündeme gelmişti. İlişkinin, Arzu Sabancı’nın evliliğe onay vermemesi nedeniyle bittiği öne sürülmüştü. Ancak Arzu Sabancı, “Hande, herkes tarafından sevilen, sanatında başarılı, zarif ve akıllı bir genç kız. Ayrılık kararı Hande ve Hakan’a aittir. Biz aile olarak bu kararı sonradan öğrendik. Sürece hiçbir zaman müdahil olmadık” ifadelerini kullandı.

Hakan Sabancı da sessizliğini bozarak, “Hande ile çok güzel bir ilişkimiz vardı, bitirme kararı aldık. İhanet yok, üçüncü şahıslar yok. İlişkiler yaşanır ve biter, buna saygı duyulmalı” açıklamasını yapmıştı.

Hande Erçel Sessizliğini Korudu

Günlerdir herhangi bir paylaşım yapmayan Hande Erçel, Bebek’te arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendiğinde de “Konu hakkında asla konuşmayacağım” demişti.

Instagram’a “Hello” Paylaşımıyla Döndü

Ünlü oyuncu bugün, 32 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında sette çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, “Hello” notunu düştü. Erçel’in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.