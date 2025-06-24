Hande Erçel Yeni Saç İmajıyla Büyüledi!

Hande Erçel saçının ön kısmına balyaj yaptırdı. Yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni topladı.

Hande Erçel Yeni Saç İmajıyla Büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-06-2025 10:19

Hande Erçel, yeni imajıyla sosyal medyada gündeme oturdu. Güzel oyuncu, saçının ön kısmına uygulattığı balyaj ile hayranlarını büyüledi. Bir süredir Hakan Sabancı ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündeminde yer alan Erçel, bu kez tarz değişikliğiyle dikkat çekti. Yeni görünümü, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yeni Saç Modeli Sosyal Medyada İlgi Odağı Oldu

Ünlü oyuncu, saçlarını uzun bir süredir koyu tonlarda kullanıyordu. Ancak cesur bir kararla saçının ön kısmına balyaj yaptırdı. Yenilenen imajını sosyal medya hesabından paylaşan Erçel’in kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Hayranları, oyuncunun yeni tarzına övgü dolu yorumlar yaptı.

Hande Erçel’in Değişimi Takipçilerinden Tam Not Aldı

Hande Erçel, görünümünde yaptığı bu değişiklikle hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Pek çok kişi oyuncunun doğallığını ve enerjisini öne çıkardı. Üstelik Erçel’in bu cesur hamlesi, güzellik trendlerine yön verdi. Şık ve modern tarzıyla dikkat çeken Erçel, yaz sezonuna yepyeni bir enerjiyle merhaba dedi.

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