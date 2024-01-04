Hande Erçel, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak mı? İşte gerçekler...

Cuma akşamları Star TV'de ekranlara gelen ve başrollerinde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konuşulmaya devam ediyor. Son zamanlarda diziye Hande Erçel'in de dahil olacağı yönünde dedikodular yayılmaya başlanmıştı. Fakat bu haberler asparas çıktı. Yalı Çapkını'na dahil olacak oyuncu açıklandı.





OGM Pictures tarafından üretilen dizide, karakteri "Nevra" olan yeni bir rol, genç yetenek Betül Aktel tarafından hayata geçirilecek.



Dizinin 53. bölümünde görünecek olan Nevra karakterinin, Ferit'le ilgili olacağı ortaya çıktı. Diğer yandan, uzun süredir devam eden ve Hande Erçel'in "Yalı Çapkını" dizisine katılacağı iddialarının asılsız olduğu ifade edildi. Erçel'in görünümünde geçici bir değişiklik yaparak saç rengini değiştirmesi, birçok spekülasyona neden olmuştu, ancak bunun sadece bir değişiklik isteği olduğu belirtildi.