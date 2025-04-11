Hande Erçel ve Metin Akdülger Aynı Filmde: “İki Dünya Bir Dilek” Sete Çıkıyor

Hande Erçel ve Metin Akdülger’in başrolünde yer aldığı “İki Dünya Bir Dilek” filmi sete çıkıyor. Merakla beklenen film Prime Video’da yayınlanacak.

Hande Erçel ve Metin Akdülger Aynı Filmde: “İki Dünya Bir Dilek” Sete Çıkıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-04-2025 15:58

Hande Erçel İlk Kez Senaryo Yazdı

Hande Erçel, yeni film projesiyle sadece başrol değil, aynı zamanda senarist olarak da izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “İki Dünya Bir Dilek”, güzel oyuncunun hikâyesini kaleme aldığı ilk yapım olarak öne çıkıyor. Taff Pictures imzalı filmi, başarılı yönetmen Ketche (Hakan Kırvavaç) çekecek.

Set Başlıyor, Heyecan Yükseliyor

Film, yarın yapılacak drone sahneleriyle sete çıkıyor. Oyunculu çekimler ise cuma günü başlayacak. Metin Akdülger filmde arkeolog Can, Hande Erçel ise avukat Bilge karakterine hayat verecek. Hikâye, karakterlerin çocukluk döneminden günümüze uzanan sürprizlerle dolu bir aşkı konu alacak.

Zengin Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin oyuncu kadrosunda deneyimli isimler yer alıyor. Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Didem İnselel, Erdal Bilingen, İpek Erdem, Nazlıcan Demir, İhsan İlhan, İlayda Orkut, Mert Ege Ak ve Duygu Köse gibi başarılı oyuncular filmde izleyiciyle buluşacak.

Prime Video’da Yayınlanacak

“İki Dünya Bir Dilek”, global dijital platformlardan Prime Video için çekiliyor. Dram ve romantizmi harmanlayan yapım, flashback sahneleriyle geçmişe uzanan dokunaklı bir hikâyeye odaklanıyor. Film, yayınlandığında yalnızca Hande Erçel’in oyunculuğu değil, senaristliği açısından da kariyerinde önemli bir dönüm noktası olacak.

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